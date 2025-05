Quale scudetto, non abbiamo vinto niente. Occhio al Cagliari, anche il Genoa era già salvo

Cesare – Caro Guido quest’anno non è un Napoli per tifosi dal cuore debole ma in questa partita di Parma ci si è superati mettendo a dura prova le coronarie. In realtà le prove da sforzo fatte dai cardiologi potevano tranquillamente essere sostituite per i tifosi azzurri dalle partite del Napoli. Ma l’importante è che raccontiamo che il Napoli è come fosse uscito dal Tardini con una vittoria. In realtà siamo stati anche sfortunati prendendo tre legni ma abbiamo anche rischiato con un paio di parate di Meret.

Guido – Per fortuna caro Cesare la dea bendata si è ricordata di noi. E la Lazio ha trovato su rigore il pareggio nei minuti finali a San Siro mentre gli attaccanti neroazzurri si sono divorati un paio di gol negli ultimi secondi di gioco. L’impressione è che il Napoli ormai sia spremuto e che più di questo non possa fare. Come del resto l’Inter. È evidente che non c’erano le energie per andare a Parma e fare una partita di dominio e vincere senza dover pensare al risultato dell’Inter.

Cesare – Ma diciamoci la verità il Napoli quest’anno, tranne in pochissime occasioni, non ha mai fatto partite tranquille e dominanti nemmeno al massimo delle energie. È il suo modo di giocare, conservativo e speculativo. Olivera era in evidente difficoltà fisica rendendo tanti centimetri e chili agli attaccanti parmigiani (e qui si rimanda al fantasma di Rafa Marin ancora una volta inutilizzato) e nel finale quando è entrato Djuric sulle palle alte intorno a lui vi era un nugolo di azzurri intimoriti.

Guido – Comunque ci sono giocatori che sono commoventi e pur nelle difficoltà fisiche hanno fatto una partita monumentale come Anguissa e Mc Tominay. E poi c’è invece Lukaku che nella partita decisiva, dove uno si aspetta che prenda con la sua esperienza la squadra per mano (non solo arringando da bordo campo dopo essere stato sostituito), sfodera una delle peggiori prestazioni della stagione. Annullato completamente ancora una volta da un inesperto ragazzino di 18 anni. Mah. E la sua sostituzione, come quella di Raspadori con Neres, sono sembrate ancora una volta tardive. Ma ci è andata bene.

Tra il Napoli e lo scudetto c’è ancora il Cagliari

Cesare – Adesso pensiamo al Cagliari. Fortunatamente i sardi sono già salvi ma ricordiamoci che anche il Genoa era già salvo. E dopo quanto abbiamo visto appunto con i genoani e a Parma la vittoria con il Cagliari va guadagnata e bisogna fare grande attenzione. Si dice che ancora una volta il Napoli sarà padrone del proprio destino ma si dovrà fare grande attenzione. Speriamo di non dover guardare al risultato di Como durante la partita, ma neanche l’Inter non avrà un compito facile con i lariani. Comunque avviamoci con fiducia a questa ultima partita perché il Napoli ha tutte le potenzialità per vincere e anche per fare una partita tranquilla in controllo. Questo scudetto sarà anche inaspettato ma l’Inter sta facendo di tutto per farcelo vincere e a questo punto non possiamo che ringraziare e approfittarne.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: ottimo; Guido:buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Spinazzola – Cesare: modesto; Guido:così così

Anguissa – Cesare: monumentale (top); Guido:ottimo

Gilmour – Cesare: mediocre; Guido:scarso

McTominay – Cesare: stratosferico; Guido:eccellente ( top)

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:deludente

Lukaku – Cesare: scarso (flop); Guido:inesistente (flop)

Raspadori – Cesare: modesto; Guido:deludente

Billing – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Neres – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Simeone – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Ngonge – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte- Cesare: sufficiente: Guido:ad impossibilia…

Le pagelle del Napolista a cura di Fabrizio d’Esposito