Cagliari già salvo, arriverà a Napoli senza obiettivo salvezza

Con doppio pareggio di Napoli e Inter la situazione in classifica resta stazionaria. Tutto si deciderà all’ultima giornata. Gli azzurri restano primi in classifica ma lo scudetto è rimandato alla sfida contro il Cagliari dove gli uomini di Conte sono chiamati a vincere per poter portare a casa lo scudetto.

Proprio in vista della sfida al Maradona la buona notizia arriva da Cagliari che, vincendo per 3-0 contro il Venezia si porta a 36 punti ed è aritmeticamente salvo. Centrato l’obiettivo salvezza, il Cagliari in trasferta a Napoli non avrà nulla da giocarsi in questo finale di Serie A e questo potrebbe giocare a vantaggio degli azzurri, che invece daranno il tutto per tutto per la vittoria.