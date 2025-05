Donnarumma, il Napoli farà un tentativo per ingaggiarlo. Meret potrebbe passare al Milan (Tmw)

Il contratto del portiere del Psg scadrà nel 2026. In caso di addio di Maignan, Meret sarebbe un profilo ideale per i rossoneri, che cercano maggiore italianità nella squadra.

Gigio Donnarumma questa sera disputerà la finale di Champions League contro l’Inter. Il suo contratto col Psg è in scadenza nel 2026 e in stand-by per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli potrebbe pensare di fare un tentativo.

Il Napoli farà un tentativo concreto per ingaggiare Donnarumma

Il portale scrive:

Per la porta verrà fatto un tentativo concreto per Gigio Donnarumma. È una pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. A Meret, che certamente non resterebbe a fare il secondo, a quel punto si potrebbe pensare il Milan in caso di addio con Maignan: sarebbe un profilo ideale per la voglia di italianità presente nel nuovo corso rossonero.

C’è un italiano che mantiene vivo il sogno parigino dell’ambita e mai conquistata Champions. […] Il portiere italiano ha offerto ancora una volta una prestazione di livello mondiale mercoledì sera, ad esempio quando ha deviato con la punta delle dita il potente e basso tiro di Martin Ødegaard oltre la porta (8º minuto). Il portiere parigino si è comportato come un eroe e un salvatore, logorando l’attacco londinese. Sei mesi dopo aver toccato il fondo della stagione contro il Bayern… […]

Donnarumma ha scelto di adattarsi alle aspettative del club. Questa decisione lo ha spinto a consultare un nutrizionista. Il risultato è stata una notevole perdita di peso. Sebbene il cambiamento fisico sia solo una parte della trasformazione, illustra l’atteggiamento combattivo e ambizioso di Donnarumma. La trasformazione fisica del ventiseienne è più di un semplice ritocco estetico; simboleggia una profonda dedizione e determinazione a raggiungere il successo. La forma fisica è fondamentale per un portiere e questo cambiamento potrebbe essere un fattore chiave per la prestazione di Donnarumma. […]