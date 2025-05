David vuole il Napoli, gli azzurri gli hanno fatto la miglior proposta contrattuale finora

Jonathan David sarà un calciatore svincolato dal primo luglio, dopo aver concluso la sua esperienza al Lille. Il Napoli punta forte sull’attaccante canadese e, al momento, sembra essere in pole sulle dirette concorrenti. Anche David pare preferisca approdare nel club che ieri ha vinto il suo quarto scudetto.

David vuole il Napoli dopo l’esperienza al Lille

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri su X:

Da quanto si apprende, Jonathan David è fiducioso che si possa raggiungere un accordo con il Napoli. La Juve ci sta ancora pensando, ma David attualmente dà la sua preferenza ai campioni della Serie A 2024-2025. Il Napoli gli ha fatto la migliore impressione e la proposta migliore finora.

Secondo quanto riportato dal giornalista e noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, il Napoli ad oggi sarebbe davanti a tutti nella corsa al classe 2000.

Il noto collega riporta come queste siano ore decisive per il futuro di David, già nei prossimi giorni potrebbe sciogliere le riserve. Non si escludono rilanci da parte di club esteri ma i segnali più forti arrivano dall’Italia e dal Napoli. Al momento la società di Aurelio De Laurentiis ha presentato l’offerta più alta ma occhio alla concorrenza di due rivali storiche come Juve e Inter. La prima ha fatto solo sondaggi, la seconda per ora si è fermata. Non è solo mercato ma anche rivalità: non è esclusa qualche manovra di disturbo da parte di bianconeri o nerazzurri, per provare a loro volta ad arrivare al calciatore. Sono dinamiche di mercato. La Juve potrebbe scegliere di non forzare la mano col Napoli in pole, per fiondarsi su Osimhen.