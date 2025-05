David, il Napoli è in pole: è sua al momento l’offerta più alta (Pedullà)

Il Napoli sembra essere in pole per Jonathan David, attaccante del Lilla che tra pochi giorni si libererà a parametro zero. Ha già deciso di non rinnovare il proprio contratto col club francese ed è attualmente alla ricerca di una nuova avventura con una squadra che possa fargli fare il salto di qualità. Questa potrebbe essere proprio la società partenopea.

David-Napoli, passi in avanti: è degli azzurri l’offerta più alta

Dunque chi garantirà il miglior stipendio e il progetto ritenuto più valido, riuscirà a portarsi a casa il canadese, uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista e noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, il Napoli ad oggi sarebbe davanti a tutti nella corsa al classe 2000.

Il noto collega riporta come queste siano ore decisive per il futuro di David, già nei prossimi giorni potrebbe sciogliere le riserve. Non si escludono rilanci da parte di club esteri ma i segnali più forti arrivano dall’Italia e dal Napoli. Al momento la società di Aurelio De Laurentiis ha presentato l’offerta più alta ma occhio alla concorrenza di due rivali storiche come Juve e Inter. La prima ha fatto solo sondaggi, la seconda per ora si è fermata. Non è solo mercato ma anche rivalità: non è esclusa qualche manovra di disturbo da parte di bianconeri o nerazzurri, per provare a loro volta ad arrivare al calciatore. Sono dinamiche di mercato. La Juve potrebbe scegliere di non forzare la mano col Napoli in pole, per fiondarsi su Osimhen.