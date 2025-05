Conte vede che il progetto del Napoli è chiaro. Quello della Juventus no, è opaco (Gazzetta)

Conte sa che il progetto del Napoli è chiaro. Quello della Juventus no, è opaco (Gazzetta)

Anche la Gazzetta, con Antonio Giordano, scrive delle ore di riflessione di Antonio Conte che sta decidendo del proprio futuro e che non sembra convinto dal progetto della Juventus. La sua permanenza a Napoli adesso è molto concreta.

Scrive la Gazzetta:

Dice la ragione: che il Napoli ha già messo una mano su De Bruyne, ne ha poi allungata un’altra su David del Lilla e che comunque ci sono 150 milioni di sfumature azzurre (in milioni di euro) da versare sul mercato: mica male! Altrove, in quel mondo che gli appartiene per codice genetico, la Juventus, la situazione è ancora un pochino opaca, o almeno così pare, e comunque la (ri)costruzione avrebbe bisogno di innesti sostanziosi eppure sostanziali. Sicuramente il fascino della maglia bianconera resta forte, ma Conte sta cercando di capire quale sia il nuovo progetto della Signora e soprattutto chi saranno i dirigenti con cui dovrà rapportarsi non solo durante la campagna acquisti ma anche nel corso di tutta la stagione. E quindi, considerando che la nuova Juve deve ancora prendere forma, la fumata azzurra, dal comignolo di casa Conte, ormai il Napoli se l’aspetta.

Il barometro di mercoledì sera dà Antonio Conte al Napoli. Il tecnico avrebbe deciso di restare.

L’esperto di mercato Rudy Galetti scrive su X:

Come riportato oggi, in questo momento il Napoli sta fornendo a Conte garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma tra i campioni d’Italia cresce l’ottimismo sul fatto che Antonio possa guidare la squadra anche la prossima stagione. I prossimi saranno giorni decisivi.

