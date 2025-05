Conte, il Napoli gli dà garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus (Galetti)

Conte, il Napoli gli dà garanzie di mercato più forti rispetto alla Juventus

Il barometro di mercoledì sera dà Antonio Conte al Napoli. Il tecnico avrebbe deciso di restare.

L’esperto di mercato Rudy Galetti scrive su X:

Come riportato oggi, in questo momento il Napoli sta fornendo a Conte garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma tra i campioni d’Italia cresce l’ottimismo sul fatto che Antonio possa guidare la squadra anche la prossima stagione. I prossimi saranno giorni decisivi.

🚨‼️ As reported earlier today, #Napoli are providing #Conte with stronger transfer market guarantees than Juve at this stage. 📈 No final decision yet, but there’s growing optimism within the 🇮🇹 champions that Antonio could lead the team also next season. 🔥 Key days ahead. https://t.co/ULJKSSZShA pic.twitter.com/pNhJERT9MN — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 28, 2025

Conte, cresce fiducia sulla permanenza a Napoli (Sky e Fabrizio Romano)

Sky Sport 24 segue la linea Di Marzio e dice:

“Cresce la fiducia nella permanenza di Antonio Conte a Napoli. Molti aspetti sono stati chiariti, il club ha dato ampie garanzie di voler costruire una squadra importante. C’è cauto ottimismo in attesa che Conte sciolga le riserve”.

Interviene su X anche Fabrizio Romano:

Il Napoli è fiducioso sulla permanenza di Antonio Conte come allenatore della prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte, i contatti sono stati positivi.

La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che il tecnico resti. Finora non è mai stato un capitolo chiuso o concluso.

🚨 Napoli are confident to keep Antonio Conte as their head coach for the next season. President De Laurentiis spoke again to Conte today with positive direct contact. Final answer soon but Napoli now hope for Conte to stay. It was never over or closed chapter, so far. pic.twitter.com/YniZNpNSX3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025

Conte, si sono aperti seri spiragli per la sua permanenza al Napoli (Di Marzio)



Scrive Di Marzio:

“Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi, si sono aperti seri spiragli per la permanenza di Conte al Napoli: previsto un nuovo incontro. Ci sono novità in casa Napoli per la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Dopo l’incontro di ieri e i nuovi contatti nella giornata di oggi, infatti, si stanno aprendo spiragli seri per la sua permanenza.

In attesa che le due parti si rivedano entro sabato per la decisione definitiva, aumenta la fiducia – cauta – in attesa che Conte sciolga definitivamente le ultime riserve.

I ragionamenti sono profondi, durante il summit di ieri sono state chiarite diverse cose e il club ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra importante, nel segno della continuità in un campionato prossimo con tanti cambiamenti di panchina”.

È stato De Laurentiis a concedere del tempo a Conte: “se sei perplesso, rifletti e poi decidi” (Sky)

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport 24:

Futuro di Conte? «Oggi le percentuali del Napoli sono salite giorno dopo giorno, il rapporto con De Laurentiis è buono, ma ad oggi credo sia più fiduciosa la Juventus che il Napoli di avere Conte. Il Napoli interverrà a prescindere sul mercato e renderà la rosa competitiva, ma De Laurentiis ha detto a Conte: “Ma se tu hai questa perplessità e non hai nessuna squadra dietro alle spalle che preme per farti andare via, stiamo bene insieme e non ci sono problemi, perché non ti prendi del tempo per decidere e riflettere?”. Conte non ha detto subito di voler andar via, lo poteva far già martedì. Quindi per questo resta aperta la possibilità che resti. Ma Napoli e Conte non possono prendersi ulteriore tempo, se Conte dice di ‘no’ il club deve avere il tempo di trovare il sostituto: nel giro del fine settimana, si troverà una quadra.

Allegri? «Aspetta l’incontro di venerdì a prescindere, di sicuro è uno degli allenatori nel mirino del Napoli ma anche in contatto con Tare del Milan. Un allenatore che dà garanzie per il ds rossonero. Sicuramente è lusingato dall’attenzione di queste squadre. Oggi il Milan ha la panchina libera, il Napoli no! Oggi per una questione di tempo, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere per Allegri ma credo che per rispetto, visto che l’ha cercato prima De Laurentiis, aspetterà il Napoli»