Conte orientato a restare a Napoli, ha ricevuto tutte le garanzie dalla società (Di Marzio)

Antonio Conte sta valutando in questi giorni se restare un’altra stagione a Napoli, o interrompere i rapporti con il club con cui ha vinto lo scudetto la scorsa settimana. E pare che, nonostante l’insistenza della Juventus, il tecnico sia orientato nel rimanere ancora un altro anno con gli azzurri.

Conte orientato a restare a Napoli, ha ricevuto tutte le garanzie dalla società

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Il Napoli avrebbe fornito ogni garanzia ad Antonio Conte che adesso sembra orientato alla permanenza sulla panchina azzurra. Il Napoli attende una risposta definitiva da Antonio Conte per il futuro. Dopo aver ricevuto dalla società ogni tipo di garanzia, l’allenatore sembra adesso indirizzato verso la permanenza al Napoli. Proseguirebbe così il rapporto tra il binomio che ha portato il club al suo quarto scudetto. Nonostante nuovi contatti ricevuti da parte della Juventus, nelle ultime ore Conte sarebbe dunque orientato a restare a Napoli.

Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione: se Conte decidesse di restare a Napoli e di rifiutare l’offerta della Juventus, John Elkann in persona sarebbe disposto a chiamare Simone Inzaghi a prescindere dall’esito della finale di Champions. L’ex Lazio ha già in mano un’offerta biennale dall’Al Hilal da 60 milioni complessivi e all’improvviso gli potrebbe capitare quella molto più “economica” della Juve ma anche assai più ambiziosa. Stuzzicante sarebbe per Simone riportare la Vecchia Signora allo scudetto, più che continuare il percorso con l’Inter, dove le tensioni potrebbero aumentare in caso di sconfitta a Monaco. L’esito della finale e la scelta di Conte saranno le due mosse decisive per la composizione del nuovo assetto delle panchine.