Conte, De Laurentiis gli ha offerto un aumento di stipendio per convincerlo a restare (Romano)

Il Napoli sta provando a convincere a tutti i costi il tecnico Antonio Conte a restare sulla panchina azzurra anche per la prossima stagione.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

Il Napoli ha offerto ad Antonio Conte un aumento del suo attuale stipendio come parte del piano per restare. Il presidente De Laurentiis sta provando a dare il massimo con acquisti importanti come Kevin De Bruyne e uno stipendio più alto per trattenere Conte nel club.

🚨🔵 EXCL: Napoli have offered Antonio Conte to improve his current salary as part of the plan to stay at the club.

President De Laurentiis, trying his best efforts with important signings like Kevin De Bruyne…

…and higher salary to keep Conte at the club. pic.twitter.com/fzZufuTMqM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025