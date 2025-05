Conte: «McTominay? Lo metto in campo anche da zoppo»

Crc riporta una risposta dell'allenatore in conferenza a microfoni spenti. In sala stampa aveva dichiarato che lo scozzese aveva avuto dei problemini in settimana

A microfoni spenti, come riporta Radio Crc, Antonio Conte avrebbe risposto ad un ulteriore domanda sulle condizioni di McTominay riguardo al suo possibile impiego dal primo minuto contro il Parma. La sua risposta sarebbe stata più che affermativa:

«McTominay lo metto in campo anche se è zoppo»

Conte: «Neres viene con noi, ha recuperato del tutto. Problemini per McTominay»

Conte aveva risposto così precedentemente alla domanda su come stessero gli infortunati:

«McTominay ha avuto qualche problemino in settimana, però come vi dico sempre troveremo sempre la soluzione a prescindere perché questo è un gruppo di ragazzi fidato che sta superando difficoltà importanti. Cercheremo sempre di trovare soluzioni. Neres ha recuperato, ha aumentato l’autonomia ma non è pronto all’impiego dall’inizio»

A Castel Volturno tutti con il trolley, Conte vuole a Parma anche Lobotka e gli altri infortunati (Sky)

Di seguito il report pre-rifinitura di Francesco Modugno per Sky Sport:

“A Castel Volturno stamattina sono venuti tutti in trolley. Conte li vuole tutti a Parma, anche gli infortunati come Lobotka. Non sarà così in mezzo al campo e ciò costringe Conte ad aggiustare, a sistemare il Napoli anche tatticamente. Ormai questa squadra la inseriamo in grafica come convenzione come un 4-4-2, ma nello sviluppo si gioca anche in altri modi. Ci sarà anche Neres che sta meglio e offre soluzioni differenti: a sinistra è determinante con gli assist, mentre quando gioca a destra a partita in corso rappresenta un’opzione per cambiare inerzia delle partite e persino segnare. Dall’inizio ci aspettiamo Raspadori e Lukaku, sembrano fatti per stare insieme. Lukaku ha segnato comunque 13 gol e 10 assist, Jack sta bene anche da un punto di vista mentale”.