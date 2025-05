Cassano colpisce ancora: «Allegri e De Laurentiis possono parlare di vini, film o altro, ma non di calcio»

«Allegri non sa di calcio e De Laurentiis è un incompetente di calcio. Con Allegri, e lo dico adesso, ci saranno tempi bui come è successo con Rudi Garcia»

Mentre si aspetta di capire quale sarà la decisione di Antonio Conte, se resterà ancora sulla panchina del Napoli o se invece ci sarà un divorzio prematuro, il club azzurro ha cominciato a prendere contatti con Massimiliano Allegri, uomo da sempre gradito al presidente De Laurentiis

Antonio Cassano, come suo solito, non ha usato giri di parole per commentare le voci insistenti su Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. «Non ce l’ho con lui, con l’uomo… perché a me non me frega niente. Ma penso che faccia giocare le sue squadre di merda». Antonio la prende di petto: «Allegri non sa di calcio, in Italia ci sono Caressa, Sabatini, Zazzaroni che lo spingono perché sono amici suoi. Si messaggiano e gestiscono loro quelle cinque, sei persone che li seguono ancora. E De Laurentiis è un incompetente di calcio. Perfetto… a cena parleranno di tutto meno di calcio. Magari di vini, film o altre robe».

Cassano ne ha anche per De Laurentiis: «È un incompetente di calcio. Con Allegri non può parlare di calcio perché neanche Allegri sa di calcio. Parleranno probabilmente di vini, di film di altre robe. Capisco tante robe, visto che in parte lo ha fatto l’anno scorso con Rudi Garcia… poi però nel 2026 saremo qua a parlarne dei disastri che avranno fatto Tizio e Caio».

Cassano spiega la sua diffidenza per Allegri «A Napoli devi andar lì e devi fare un tipo di calcio, far rendere i tuoi giocatori. Devi dare un qualcosa di speciale alla piazza. Con Allegri, e lo dico adesso, ci saranno tempi bui come è successo con Rudi Garcia. Si toccassero i napoletani… anche se c’è poco da toccarsi perché poi carta canta».

Secondo Cassano Allegri dura un mese, massimo due a Napoli: «Arriva Allegri, all’inizio lo appoggiano e dopo un mese, massimo due non puoi fare le sceneggiate… lì non li puoi prendere per i il culo perché se fai cagare ti tanano e diventa un disastro. Per questo spero fino all’ultimo che possano prendere un tipo d’allenatore che faccia un tipo di calcio diverso, magari anche straniero».