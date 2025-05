Napoli, riunione in corso tra Conte, De Laurentiis e la dirigenza (Sky)

All’interno dell’abitazione del presidente è attualmente in corso un summit in cui sono presenti anche Chiavelli, ad del Napoli, e il ds Manna.

E’ in corso un summit tra la dirigenza del Napoli e il tecnico Antonio Conte dopo la visita al Papa in Vaticano, a cui ha partecipato anche la squadra.

Napoli, riunione in corso tra De Laurentiis, Conte, Chiavelli e Manna

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio:

Dopo l’incontro in Vaticano con Papa Leone XIV, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno lasciato la Città del Vaticano a bordo dell’auto del presidente del Napoli. Pochi minuti fa, però, il veicolo è uscito vuoto dalla residenza del patron azzurro. All’interno dell’abitazione del presidente è attualmente in corso una riunione riservata con due figure chiave della dirigenza partenopea: Andrea Chiavelli, amministratore delegato, e Giovanni Manna, direttore sportivo.

«Sembra che non volessero applaudire… La stampa dice che io sono romanista. Ma benvenuti: quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero. Benvenuti! E congratulazioni per la vittoria del campionato! Una grande festa per la città di Napoli!»

«Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico ‘squadra’ intendo sia i giocatori, sia l’allenatore con tutto il team, sia la società sportiva. Perciò, sono contento di accogliervi adesso per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante. E direi che lo è anche dal punto di vista sociale. Sappiamo quanto il calcio sia popolare in Italia e nel mondo. E allora, anche sotto questo profilo, mi sembra che il valore sociale di un avvenimento come questo, che supera il fatto meramente tecnico-sportivo, è l’esempio di una squadra – in senso lato – che lavora insieme, in cui i talenti dei singoli sono messi al servizio dell’insieme».