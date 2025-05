Allegri-Milan, nuovi colloqui e fumata bianca vicina (Fabrizio Romano)

Massimiliano Allegri e il Milan, l’affare è vicinissimo alla fumata bianca. A riferirlo è il giornalista Fabrizio Romano tramite il proprio account “X”. Stando agli ultimi aggiornamenti dell’esperto di mercato, il club rossonero sta lavorando per arrivare alla firma il prima possibile.

Di seguito il messaggio postato da Romano su “X”:

“Il Milan si sta avvicinando alla nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Oggi si sono svolti nuovi colloqui con la dirigenza rossonera, in attesa della firma dell’accordo. Il Milan sta lavorando per arrivare alla firma il prima possibile”.

🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on the appointment of Massimiliano Allegri as new head coach.

New round of talks took place today with AC Milan management, now waiting to get the agreement signed.

AC Milan, working to get it all signed as soon as possible. pic.twitter.com/ZKfBRy24tq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025