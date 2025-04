Totti va in Russia per un gettone a sei zeri pagato dai bookmaker e poi dice: «nel calcio ora comanda il business»

Fa il romantico e la morale a Rb Sport canale sportivo russo e piattaforma di scommesse: «Prima c’era più lealtà verso i club»

Durante la sua parentesi in Russia, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista a un evento di Rb Sport (Bookmaker Rating, canale sportivo russo e piattaforma di scommesse). E fa anche il romantico. Ecco cosa è stato riportato da Tmw.

Le parole di Francesco Totti

Può nominare un calciatore russo in cui vede delle somiglianze con lei?

«Nel corso dei miei 25 anni di carriera, ho avuto l’opportunità di giocare con un ragazzo come Dmitry Alenichev. Come giocatore, in qualche modo mi assomiglia. È una persona eccezionale e in una certa misura mi rivedo in lui».

In Russia, il portiere Igor Akinfeev ha trascorso tutta la sua carriera in un solo club. L’ha incrociato in campo quando ha giocato con la Roma contro il Cska in Champions League. Come lo ricorda?

«Non lo ricordo benissimo, ma ho alcuni ricordi di lui. È un portiere molto forte, ben preparato. Posso solo fargli i miei complimenti, perché rimanere in una squadra per così tanto tempo significa che il club è molto importante per lui».

Ha menzionato Dmitry Alenichev. Mi viene subito in mente la foto di lei che lo porta in braccio. Si ricorda quel momento?

«Mi ricordo quella foto. Era dopo un gol segnato. Lui ha tirato in porta, il portiere ha respinto la palla e io ho segnato sulla ribattuta. Abbiamo festeggiato il gol insieme. Alenichev non era pesante, quindi l’ho sollevato».

Siete rimasti in contatto?

«Non siamo in contatto, ma quando sono venuto in Russia, ci siamo incontrati».

Quando l’allenatore dello Spartak Dejan Stankovic ha saputo che lei sarebbe venuto in Russia, ha voluto incontrarla. Cosa vi unisce così tanto?

«Ci unisce la passione per il calcio, quelle partite in cui ci siamo affrontati. E, naturalmente, una grande amicizia e rispetto reciproco. Se ci sarà l’opportunità di incontrarci, lo farò con piacere».

Cosa gli chiederebbe?

«Sicuramente gli chiederei cosa ha fatto negli ultimi anni. Non ci vediamo da molto tempo».

Forse segue la sua carriera da allenatore, vede delle prospettive in lui?

«No. Francamente, non l’ho seguita. Ma sapevo che allena in Russia. Quindi, se dovesse capitare, parleremo».

Miralem Pjanic, che lei conosce bene, gioca nel Cska. È stato sorpreso che abbia deciso di trasferirsi in un club russo alla fine della sua carriera?

«Ho un ottimo rapporto con Miralem sia dentro che fuori dal campo. Ci sentiamo spesso, so che vive qui a Mosca. Ha fatto questa scelta importante, credo, per concludere la sua carriera in questa città. È felice di quello che ha fatto e di quello che sta facendo».

Il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma e il portiere della Russia Matvey Safonov sono diventati campioni di Francia lo scorso fine settimana con il Psg. Cosa pensa della loro competizione per un posto da titolare nel club francese?

«Per me, come italiano, è normale tifare per Donnarumma. Inoltre, lo conosco, l’ho incontrato spesso in campo, quindi so che gioca ad altissimo livello. La decisione su chi giocherà di più e chi di meno sarà presa da Luis Enrique».

Abbiamo già parlato di calciatori russi. Si ricorda qualcun altro che ha incrociato? Ad esempio, Valeri Karpin e Alexander Mostovoy, che hanno giocato in Spagna. Li conosce, li ricorda come calciatori?

«Mostovoy è un grande nome, conosciuto in tutto il mondo. Era un grande giocatore. Non so se farà l’allenatore, ma sono sicuro che sta facendo grandi cose».

Lui vuole diventare allenatore.

«Ho sempre detto che allenatore e giocatore sono due cose completamente diverse. Se ha questo desiderio, spero che prima o poi tutto si realizzi».

Lei è stato corteggiato da grandi club. Forse alcune squadre russe la stavano osservando, ha avuto contatti?

«Ci sono state diverse offerte da vari club in Europa. Per quanto ricordo, non ci sono stati contatti con club russi».

Perché pensa che ci siano sempre meno calciatori pronti a giocare per un solo club per tutta la carriera?

«Perché i tempi sono cambiati. Una volta c’era più lealtà verso i colori del club, c’erano più calciatori di questo tipo. Ora c’è più business, più opportunità di andare a giocare altrove e guadagnare soldi».

Vede un “nuovo Totti” tra gli attuali giocatori italiani in Italia?

«No… Perché non ce ne sono. È difficile trovarne».

Chi sono i suoi principali favoriti in Champions League e nella lotta per il Pallone d’Oro oggi?

«Spero di vedere la finale Inter-Real. Non so chi vincerà il Pallone d’Oro. Molto dipenderà da chi vincerà la Champions League».

È giusto che Rodri abbia vinto il Pallone d’Oro invece di Vinicius?

«Sono due giocatori completamente diversi. Due grandi campioni, dovresti chiedere a France Football perché hanno scelto Rodri».

