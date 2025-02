Il Santos ha convinto Neymar con un video di Pelè creato dall’intelligenza artificiale: «Il mio trono è vuoto»

Dalla Sueddeutsche. Le opinioni su di lui però sono contrastanti, per alcuni “è più una pop star che un professionista”

La Sueddeutsche si sofferma sul ritorno di Neymar al Santos. “Il figliol prodigo è tornato. Proveniente dall’Arabia Saudita, lui e il suo seguito sono atterrati venerdì a bordo di un jet privato“. È chiaro che quello scritto dal quotidiano tedesco non è un elogio.

Neymar è cresciuto nel Santos, è diventato l’idolo del Brasile e da lì ha conquistato l’Europa. “Dopo quasi dodici anni all’estero torna ora a casa, nel club dove tutto è iniziato“.

Alla festa di benvenuto per il suo ritorno “erano presenti anche i rapper di fama nazionale Projota e Mano Brown. Quest’ultimo profetizzò anni fa che se Neymar avesse giocato di nuovo per il Santos in futuro, sarebbe stato “come il ritorno di Gesù”. È quasi così che ci si sente in queste ore di mezza estate brasiliana. L’entusiasmo nel paese più grande del Sud America è enorme“.

La megalomania del Santos e di Neymar, per alcuni però è solo una pop star

Si avverte un pizzico di megalomania:

“Ogni sua apparizione dovrebbe essere un evento. Anche se nell’ultimo anno e mezzo ha giocato pochissimo dopo la rottura del legamento crociato, Neymar rimane la più grande attrazione del calcio brasiliano. I tifosi del Santos, lo accolgono come un salvatore“.

A tal punto che per convincere Neymar e suo padre a tornare, “il club ha inviato loro un video che, oltre alle immagini della città e dello stadio, mostra anche il giovane Neymar che abbraccia Pelé. Grazie all’intelligenza artificiale, si può sentire quello che forse è il miglior calciatore della storia, scomparso tre anni fa, mentre ammalia Neymar chiamandolo «il mio principe», al quale promette i più alti onori: «Il mio trono è vuoto e la maglia è pronta»“.

Il Santos cercherà di trattenere il giocatore fino al Mondiale del 2026. Anche se la sua ultima partita internazionale è stata nell’ottobre 2023 e si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Lui ci spera, ma il quotidiano si chiede: “qualcuno che è stato cacciato dal campo in Arabia Saudita può sognare di vincere la Coppa del Mondo?”

“Acquistato per 90 milioni di euro nell’agosto 2023, Neymar ha giocato solo sette partite con l’al-Hilal in 17 mesi, segnando un solo gol e fornendo tre assist. L’allenatore portoghese Jorge Jesus ha perso la pazienza e ha annunciato di recente di voler iscrivere la stella solo alla Champions League asiatica. «Questo è un giocatore che non lascia dubbi, il migliore al mondo. Ma la verità è che non è riuscito a tenere il passo della squadra fisicamente». Il brasiliano non riesce più a rendere al livello che ci si aspetterebbe”.

Forse “il ritorno nel campionato brasiliano è solo una trovata pubblicitaria? Una certa megalomania accompagna da sempre i Neymar”.

Neymar Senior ama i soldi, racconta la Sueddeutsche, nei suoi primi anni veniva spesso visto in un hotel di San Paolo mentre contava banconote durante il pranzo, tirandole fuori in mazzette da sacchetti di plastica. Le famose feste sono uno dei modi con cui i Neymar ostentano la loro ricchezza. “Fece anche costruire un lago artificiale senza il permesso dell’autorità ambientale. Poi ha cercato di assicurarsi il suo pezzo di spiaggia collaborando con l’ex presidente di estrema destra Bolsonaro per far approvare una legge che avrebbe consentito la privatizzazione delle zone costiere“.

“In ogni caso, le opinioni sull’atleta Neymar sono divise. I puristi lamentano che il genio ha sprecato il suo talento, è più una pop star che un professionista“.

