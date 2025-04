Napoli, né Okafor, né Raspadori, al posto di Neres agirà Spinazzola (CorSport)

Okafor fin qui ha giocato un totale di 36 minuti; con Raspadori si dovrebbe cambiare modulo. Ancora incerti i tempi di recupero di Neres

Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini anticipa la soluzione di Conte, allenatore del Napoli, al problema dell’infortunio di Neres. Al posto del brasiliano ci sarà Spinazzola e non Raspadori con conseguente cambio di modulo.

Spinazzola al posto di Neres

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

I tempi di recupero non possono ancora essere stimati perché non è ben chiara l’entità del problema rimediato nel corso dell’allenamento di ieri da Neres: sarà valutato nei prossimi giorni, come da comunicato del club, così da stabilire quanto tempo servirà per smaltire l’infortunio e quante partite di questa maratona conclusiva dovrà saltare.

L’assenza di Neres, considerando la profondità ridotta sulle fasce dopo l’addio di Kvara, è un brutto colpo per Conte. Ma tant’è. E così oggi dovrà rimediare diversamente: a quanto pare la soluzione prediletta prevede il rilancio di Spinazzola nel tridente, tra i migliori contro la Fiorentina al Franchi quando il tecnico lo spedì a recitare una sorta di revival di inizio carriera al posto dell’infortunato Politano (con David dirottato a destra). Già: Spina nasce esterno offensivo e così facendo non cambierebbero i piani tattici provati per l’intera settimana. E dunque il 4-3-3. Le altre opzioni da adottare in corsa, a questo punto, sono rappresentate da Okafor, l’uomo che numericamente ha sostituito Kvara ma che da quando è arrivato è stato impiegato appena in quattro spezzoni di partita per un totale di 36 minuti; e da Raspadori, però più verosimilmente con un modulo a due punte, considerando che Jack per caratteristiche e ispirazione si esalta a sostegno di Lukaku e non da esterno.

ilnapolista © riproduzione riservata