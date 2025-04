Pure Neres si fa male un’altra volta: risentimento muscolare. L’elenco degli infortuni si allunga

Comunicato striminzito del club: “Al termine dell’allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente”

Il Napoli perde pezzi nel momento più importante. Il club ha diramato un bollettino medico su Neres: risentimento muscolare per il brasiliano. Certamente non ci sarà nelle trasferta di Monza.

Il comunicato del Napoli:

“Al termine dell’allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente“.

Infortuni Napoli: con Neres la lista si allunga

Con Neres si allunga la lista di infortuni che hanno colpito il Napoli nel rush finale di campionato. Quando ogni punto conta per la classifica finale, il Napoli si ritrova senza la sua difesa titolare e senza l’uomo con più qualità in rosa.

Il primo a far saltare il banco è stato Buongiorno che prima della partita contro il Bologna al Dall’Ara ha avuto un problema muscolare. Oggi, Conte, su di lui non ha dato messaggi positivi:

«Su Buongiorno stiamo monitorando la situazione, non vogliamo mettere date, fretta, pressione. Abbiamo una situazione in fase difensiva molto critica. Speriamo possa recuperare presto, detto questo alibi zero, domani si va in campo per vincere».

Poi, durante Napoli-Empoli, si fa male la prima riserva della difesa, ovvero Juan Jesus. La sua stagione si è chiusa in anticipo per via di una “lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra”.

E infine Neres, l’uomo deputato a creare superiorità numerica grazie ai suoi dribbling. In verità nelle ultime uscite era parso un po’ appannato. Conte aveva parlato della necessità per il brasiliano di un periodo di riatletizzazione. Contro l’Empoli si era visto qualcosa in più. Ora, invece, è di nuovo incappato in un altro infortunio. Le tempistiche del recupero sono al momento indefinite.

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, Conte con Neres ai box potrebbe rispolverare il 3-5-2 con Raspadori.

ilnapolista © riproduzione riservata