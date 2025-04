Napoli, contro il Torino si giocherà di domenica alle 20:45. Sabato 3 maggio alle 18 il match contro il Lecce

Svelate date e orari dalla Lega Serie A. Domenica 27 aprile il match contro i granata al Maradona.

Sono state svelate dalla Lega Serie A le date e gli orari per la 34esima e 35esima giornata, in cui il Napoli affronterà rispettivamente Torino e Lecce.

Napoli, svelate date e orari dei match contro Torino e Lecce

Contro i granata al Maradona il Napoli giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45.

Gli azzurri saranno ospiti nella città pugliese sabato 3 maggio alle ore 18.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Torna Anguissa, torna il tris con Lobotka e McTominay. Frank come te lo aspetti: la voglia di mettercela tutta come a Bologna dopo una giornata di squalifica.

L’allenatore non ha mai rinunciato ad Anguissa a cuor leggero, nonostante l’ottimo rendimento e la continuità di Gilmour: in genere, a pieno regime, è stato sempre Frank a completare il tris con Lobotka e McT. E così dovrebbe andare anche domani a Monza, nella sfida che potrebbe lanciare il Napoli in testa alla classifica per qualche ora, in attesa dell’incrocio di domenica al Dall’Ara tra l’Inter capolista e il Bologna.

L’impatto di Scott McTominay sulla Serie A è stato devastante: per fisicità, per resistenza, per capacità di inserimento. E quindi di fare gol: sono già 8 in questo campionato, buoni per aggiornare il personale libro dei record. È già a più uno rispetto all’ultima Premier con lo United. E mai aveva fatto meglio. Adesso, però, ha messo nel mirino uno dei giocatori più amati dell’era De Laurentiis: Marek Hamsik. Al suo primo anno in massima serie: 9 reti, tantissimi per un centrocampista al debutto, capace negli anni di spingersi pure a 12 centri. Scott adesso ha sei partite a disposizione per provare a superarlo.

