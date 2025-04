McTominay può battere Hamsik: è a un gol dalla prima stagione dello slovacco in Serie A (Gazzetta)

Hamsik segnò 9 reti e lo scozzese ha sei partite a disposizione per superarlo. Intanto, ha già raggiunto il rendimento del miglior Zielinsk, 8 gol nel 2020-21.

Scott McTominay è stato acquistato dal Napoli in estate per 30 milioni di euro dal Manchester United. Nonostante non conoscesse il calcio italiano, il centrocampista scozzese ha dimostrato fin da subito di poter essere fondamentale nelle gerarchie di Antonio Conte. E ora è vicino a battere il record dell’esordio in Serie A di un altro ex centrocampista azzurro molto amato, ovvero Marek Hamsik.

McTominay vicino a superare Hamsik nella sua prima stagione in Serie A

Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta dello Sport scrive:

L’impatto di Scott McTominay sulla Serie A è stato devastante: per fisicità, per resistenza, per capacità di inserimento. E quindi di fare gol: sono già 8 in questo campionato, buoni per aggiornare il personale libro dei record. È già a più uno rispetto all’ultima Premier con lo United. E mai aveva fatto meglio. Adesso, però, ha messo nel mirino uno dei giocatori più amati dell’era De Laurentiis: Marek Hamsik. Al suo primo anno in massima serie: 9 reti, tantissimi per un centrocampista al debutto, capace negli anni di spingersi pure a 12 centri. Scott adesso ha sei partite a disposizione per provare a superarlo.

Scott è diventato velocemente il volto del Rinascimento post scudetto, l’uomo in più del nuovo corso. Intanto, ha numeri che fanno effetto anche paragonati ai top del ruolo degli ultimi anni azzurri: detto del confronto col primo Hamsik, sorprende il fatto che abbia già raggiunto il rendimento realizzativo del miglior Zielinski di sempre, che chiuse con 8 gol il 2020-21. Piotr quell’anno mise a referto pure 11 assist e questo è l’ultimo step che manca a McTominay.

