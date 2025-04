Il ritorno di Anguissa e del centrocampo titolare (Corsport)

Al rientro dopo la squalifica, a Monza il titolare dovrebbe essere lui e non Gilmour. Ha già segnato sei gol, suo record personale

Il ritorno di Anguissa e del centrocampo titolare

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Torna Anguissa, torna il tris con Lobotka e McTominay. Frank come te lo aspetti: la voglia di mettercela tutta come a Bologna dopo una giornata di squalifica.

L’allenatore non ha mai rinunciato ad Anguissa a cuor leggero, nonostante l’ottimo rendimento e la continuità di Gilmour: in genere, a pieno regime, è stato sempre Frank a completare il tris con Lobotka e McT. E così dovrebbe andare anche domani a Monza, nella sfida che potrebbe lanciare il Napoli in testa alla classifica per qualche ora, in attesa dell’incrocio di domenica al Dall’Ara tra l’Inter capolista e il Bologna.

Conte ha valorizzato nel migliore dei modi le sue mezzali, cucendo su ognuno dei due il vestito perfetto da sfoggiare nelle giornate e nelle serate di campionato. Della coppia, l’assaltatore vero è

McTominay, ma Anguissa è riuscito a contribuire come mai nella sua carriera sotto il profilo realizzativo: è a quota 6, suo primato personale nei cinque tornei top d’Europa e in una stagione intera. Doppiato il rendimento del campionato dello scudetto, concluso con 3 reti.

Anguissa lo stacanovista: ha deciso di allenarsi anche nel giorno di riposo del Napoli (Gazzetta)

Frank Zambo Anguissa ha deciso di rinunciare al giorno di riposo concesso ai calciatori del Napoli dopo il match contro il Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Mentre i compagni se ne stanno meritatamente ad oziare, aspettando che si ricominci con il Bologna in testa, Anguissa se ne va a fare un giretto a Castel Volturno, per sottoporsi a qualche trattamento, per fare un po’ di terapia, per allenarsi e tornare ciò che è stato. E’ un campionato di otto partite, bisogna darci dentro, prendersi ciò che possibile e magari pure l’impossibile e Frank Anguissa, un’istituzione, non si risparmia: s’era fermato a Como, nella giornata in cui non avrebbe dovuto giocare per evitare cartellini gialli che gli negassero l’Inter e invece rimediò un problema al “maledetto” soleo. E’ andato in Nazionale ma per guardare, perché un affaticamento l’ha bloccato. E quando è rientrato a Castel Volturno, inaspettatamente ha scoperto domenica mattina che avrebbe dovuto giocare: fuori Scott McTominay, non ci sarebbero state altre soluzioni. Anguissa ha preferito rinunciare alla prima giornata di riposo, ha dato appuntamento a Nicola Zazzaro, uno dei fisioterapisti, e poi ha provveduto anche a raccontarlo alla gente via social.

ilnapolista © riproduzione riservata