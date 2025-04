El Paìs descrive che cos’è oggi il Real: è diventato “ottuso”. Nemmeno Ancelotti riesce a convincere la squadra a fare ciò che potrebbe salvarla

La foto del Madrid è Ancelotti nel bus 35 minuti dopo il ko mentre Vinicius e Bellingham scattano foto coi vip

El Paìs dedica un interessante approfondimento post-sconfitta del Real Madrid in Champions contro l’Arsenal. Lo scrive David Alvarez che ci sembra molto informato e addentro al mondo del Real.

Innanzitutto Alvarez comincia col citare il pezzo di Barney Ronay sul Guardian.

Ricorda la frase di Ancelotti in sala stampa:

L’italiano è salito sull’autobus dopo aver spiegato di nuovo quello che sta spiegando da agosto: «Sono i problemi che abbiamo avuto per tutta la stagione, la difficoltà di essere compatti nei momenti buoni e anche nei momenti non buoni».

“Ancelotti – scrive il Paìs – ha avuto almeno altri 35 minuti martedì sera per continuare a ruminare, seduto su un autobus con il motore acceso in attesa dei suoi calciatori. Come li ha aspettati tutto l’anno. A luglio era tornato a capo di una squadra scompensata”, e “ha cercato di nuovo di convincerli che l’emergenza e gli squilibri strutturali richiedevano più impegno. Ma questa volta non ha funzionato. Il messaggio non stava più avendo effetto, cosa che la dirigenza del club aveva rilevato già in autunno, quando è emerso che stavano pensando di licenziarlo”.

Nemmeno Ancelotti riesce a invertire la rotta

“La squadra si è sciolta senza che Ancelotti trovasse il modo di fermare il processo”, continua. E la descrizione è quella di una squadra di campioni che tutto sommato non funzionano come dovrebbero. “Ancelotti stava aspettando installato sul bus. Prima di raggiungere la scala, Vinicius si è fermato a scattare foto con una dozzina di ospiti vip e a regalare a due amici un paio di t-shirt della partita che teneva nella sua borsa Louis Vuitton. Come Jude Bellingham che ha estratto dalla sua quella che aveva promesso all’influencer londinese Chunkz”.

El Paìs scrive di “Madrid ottuso”, “incapace di governare le partite come una volta. Non detta più i tempi in situazioni compromesse”. Anche Courtois ha puntato il dite nella stessa direzione inquietante: la debolezza mentale di una squadra che era stata l’esempio canonico dell’indistruttibile.

Ancelotti “non riesce a convincere la squadra ad eseguire ciò che potrebbe salvarla”.

ilnapolista © riproduzione riservata