Inter, altro caso bestemmia: questa volta c’è Bisseck sotto la lente della procura Figc (CorSport)

Un giocatore dell’Inter rischia di ricascare nello stesso errore di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha infatti pronunciato un’espressione blasfema al termine della sfida Juventus-Inter. Ora è Bisseck ad essere sotto la lente della procura Figc. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Pare che durante Inter-Roma a San Siro il difensore tedesco abbia commesso lo stesso errore del suo capitano. C’è un replay che vede coinvolto Bisseck urlare al cielo quella che sembrerebbe una espressione blasfema. Così la Procura Figc ha aperto un fascicolo di indagine.

Altro caso bestemmia in casa Inter: l’indiziato numero uno è Bisseck

Sul Corriere dello Sport si legge:

“Un altro possibile “caso bestemmia” agita i nerazzurri dopo quello che coinvolse Lautaro 15 giorni prima di Napoli-Inter. Stavolta sotto indagine è finito Bisseck che, al 63’ del match contro la Roma, potrebbe aver pronunciato la frase incriminata. Come sempre, il labiale non chiarisce il contenuto; così la procura Figc guidata da Chiné sta acquisendo le riprese disponibili. C’è poi un altro caso simile e riguarda il laziale Luca Pellegrini durante Genoa-Lazio di mercoledì scorso. Anche in quella fattispecie non può esserci prova tv visto che il giudice sportivo non ha annotato nulla nel suo comunicato. Così è necessario un supplemento di indagine. La vicenda Martinez insegna: un patteggiamento porta a una multa da 5 mila euro”.

