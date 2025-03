Napoli-Milan: Conte preferisce Neres a Raspadori ma perde McTominay per influenza (gioca Gilmour)

Le formazioni ufficiali. Raspadori ritorna in panchina. Conceiçao fa fuori Leao e Gimenez, giocano Abraham, Joao Felix

Napoli e Milan scendono in campo alle ore 20:45, stadio Maradona. Per il Milan sarà una gara importantissima per mantenere le speranze del quarto posto in campionato, pur sapendo che ci sono ben 5 squadre davanti da superare e che sia Juventus che Bologna stanno tenendo un buon ritmo (di più i rossoblù, a dir la verità). Per non parlare della Lazio che sta facendo una stagione di molto superiore ai rossoneri e la Roma, che ha clamorosamente rimontato. Quest’oggi Coinceiçao ha inoltre perso Loftus-Cheek per infortunio, che non sarà della gara per appendicite acuta. Sono state da poco diramate le scelte ufficiali dei tecnici per la gara.

Conte sceglie Neres, McTominay fuori per influenza

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Conte e Conceiçao:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. All.: Conceiçao

Conceiçao decide clamorosamente di far fuori sia Leao che Gimenez, come mosse potenzialmente utili per il secondo tempo. In difesa spazio a Pavlovic (che all’andata si perse Lukaku sul gol dell’1-0) al posto di Malik Thiaw che sembrava avanti nel ballottaggio. Pulisic e Joao Felix agiranno dando poco riferimento dietro ad Abraham, scelto per l’attacco della profondità alle spalle dei difensori. Fofana sostituisce Loftus-Cheek.

Conte esclude McTominay, colpito da un attacco influenzale. Reinserito Neres dal primo minuto nel 4-3-3 con Politano e Lukaku, mentre Anguissa completa la linea mediana a 3 con Lobotka e Gilmour. In panchina di nuovo Raspadori, pronto a subentrare.

