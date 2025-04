L’Inter ha il miglior attacco del campionato con 72 gol e il Napoli insegue a distanze siderali a quota 48. Senza gol non si cantano scudetti

Il Napoli non segna, questo è il problema (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Primo non prenderli, certo, ma secondo segnarli: non è un caso che l’Inter abbia il miglior attacco del campionato con 72 gol e il Napoli invece insegua a distanze siderali a quota 48. Lukaku (11), Politano (3) e Neres (2) hanno segnato in tre soltanto due reti più di Marcus Thuram, miglior cannoniere dell’Inter con 14 gol. Il secondo bomber dell’Inter è Lautaro con 12 gol, quelli del Napoli sono McTominay e Anguissa con 6. L’unica similitudine? La quota gol in campionato: di Raspadori e Arnautovic, diciamo i primi attaccanti alternativi ai più utilizzati: 4.

I numeri e le statistiche sono soltanto il contorno alle necessità: d’accordo l’equilibrio della squadra, l’organizzazione difensiva, la grande capacità di resistere e lottare e di conseguenza la miglior difesa della Serie A, ma Conte ha un disperato bisogno dei gol degli uomini della sua prima linea. Per vincere. Per battere l’Empoli e continuare a inseguire l’Inter e lo scudetto. Questa è la via. E non ne esistono altre.

Il Napoli è settimo in classifica nella classifica dei secondi tempi (Sky Sport)

A Sky Sport analizzano il momento del Napoli. La Lotta scudetto contro l’Inter non permette cali di tensione. Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, su Sky Sport fornisce una interessante lettura sui cali del Napoli nei secondi tempi.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«Il trend del Napoli dei secondi tempi è un tema. Diventa resilienza a volte e altre ansia e rammarico quando lasci qualche punto per strada. La lotta con l’Inter non permette cali di tensione. L’analisi ci sta ma si fa fatica a pensare che sia a un calo atletico. Magari è una questione di personalità, di carisma, di leadership, di interpretare la partita, di avere il piglio da grande squadra. In questo senso, c’è un dato: Relativamente i secondi tempo, il Napoli sarebbe settimo in classifica. Oggi doppia seduta, attenzione all’aspetto medico. Anguissa e Di Lorenzo squalificati, attenzioni alle condizioni di Buongiorno (fastidio ai muscoli) e Spinazzola da cui arrivano segnali positivi».

