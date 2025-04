Il Manchester United ha un accordo di massima con l’entourage di Osimhen per l’ingaggio

Tuttosport scrive che il club inglese intende pagare la clausola da 75 milioni, valida soltanto per l’estero

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juve in vista del prossimo mercato che dovrebbe cominciare a costruire la squadra per il nuovo allenatore dopo questa stagione fallimentare. Tra i nomi per l’attacco dei bianconeri c’è quello di Victor Osimhen, al momento l’attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, ma il suo futuro sarà centrale nel prossimo mercato.

“Il club di Manchester pare sempre più intenzionato a mettere le mani su Victor Osimhen, al punto da aver già trovato un accordo di massima con il suo entourage per l’ingaggio, assodato che per l’acquisto sarà sufficiente – tra molte virgolette, s’intende – pagare la clausola da 75 milioni, valida soltanto per l’estero. Ma questa mossa dei Red Devils toglierebbe due carte al mazzo nel taschino di Cristiano Giuntoli, al lavoro per rivoluzionare l’attacco della Juventus”.

È chiaro che Osimhen è il tipo di giocatore che potrebbe giocare per qualsiasi squadra in Europa. Il problema sarà scoprire chi è in grado di fare un affare con De Laurentiis

