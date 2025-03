Tuttosport: la clausola di 75 milioni è valida solo per l’estero ma se non dovessero arrivare offerte interessanti? Il prezzo potrebbe scendere ancora

Osimhen andrà alla Juventus, me l’ha detto una fonte vicina al suo entourage (Pruzzo)

Tuttosport con Nicolò Schira riporta le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio sul futuro di Osimhen che, secondo l’ex centravanti, sarebbe alla Juventus.

«So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno». Boom. La bomba sganciata ai microfoni di Radio Radio da Roberto Pruzzo ha infiammato il mondo dei social, accendendo la fantasia dei tifosi bianconeri.

Osimhen e la clausola da 75 milioni valida per l’estero

Tuttosport scrive:

Che Victor sia un vecchio pallino del dt bianconero Cristiano Giuntoli non è affatto un mistero. (…) I rapporti tra Giuntoli

e l’entourage della punta restano ottimi, anche se appare diffi cile che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis possa decidere di

cederlo a una diretta concorrente italiana e a maggior ragione a una rivale storica come la Juve.

Dall’estero finora nessuno ha affondato il colpo. Tradotto: Osimhen tornerà al Napoli dal Galatasaray per fine prestito e sarà messo sul mercato per finanziare la campagna acquisti estiva. La società partenopea punta a incassare i 75 milioni della clausola, ma a un anno dalla scadenza il prezzo potrebbe scendere ancora. (…) Anche la questione ingaggio non sarebbe così proibitiva: Osimhen guadagna come Vlahovic (12 milioni annui), ma usufruisce dei benefici del Decreto Crescita. Ergo costerebbe 18 milioni lordi e non 24 come il serbo. Mica poco come differenza. Insomma, la pista Osimhen-Juve va tenuta d’occhio.

Victor al momento nicchia sul suo futuro.

ilnapolista © riproduzione riservata