«Per noi sarà grandioso solo esserci dopo quanto accaduto quest’anno. La gente dà per scontato che il City sarà in Champions ogni stagione. Quest’anno siamo stati penalizzati dagli infortuni».

Il Manchester City rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il tecnico Pep Guardiola ne ha parlato prima del match di questa sera contro il Leicester, dando ragione al suo collega Jose Mourinho, ovvero che raggiungere un posto in Champions non è una cosa scontata.

Guardiola: «Capisco Mourinho quando disse che qualificarsi in Champions è sempre un successo»

Le dichiarazioni riportate da Marca:

«Raggiungere la Champions League la prossima stagione sarà un successo incredibile, solo per il fatto di esserci, nonostante i problemi che abbiamo avuto quest’anno. Capisco quando Mourinho ha detto questo [nel 2018, quando arrivò secondo dietro al City]. Per il club, nella prossima stagione vogliamo giocare in Champions League. L’ho già detto mille volte: la gente dà per scontato che il City sarà in Champions ogni stagione. So quanto sia difficile. In caso contrario, tutte le squadre importanti sarebbero in Champions League ogni stagione, ma non è stato così. Siamo gli unici che ci sono, non so da quanti anni. Do molta importanza a questo genere di cose, perché è la coerenza che ho sempre cercato come allenatore».

Sulla stagione del City, Guardiola dà principale colpa agli infortuni:

«Questa stagione è stata qualcosa di raro, molto difficile. In primo luogo, non avevamo i giocatori necessari. Questo è il motivo principale. Poi ci sono stati molti altri fattori, ma soprattutto questo. Non puoi competere se non hai i giocatori. Il triplete? Non potevamo vincerlo senza tutti i giocatori. Ma guardiamo alla Fa Cup: sette semifinali di fila. La gente dice: “Sì, ma giochi contro squadre della Championship e della League One”. Potremmo non vincerla, ma abbiamo già raggiunto un traguardo. In Premier League, non l’abbiamo raggiunto; in Champions League, neanche».

