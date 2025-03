La crisi infinita del City (e di Guardiola): perde 1-0 col Nottingham Forest e ora rischia il posto in Champions

Il solito possesso palla e nessuna vera occasione. Il City è quarto a 47 punti. Chelsea 46 e Newcastle a 44 ma entrambi con una partita in meno

Il City crolla a sette minuti dalla fine, il Nottingham vince 1-0 in casa e mette Guardiola in una posizione delicata. Il City rimane al quarto posto 47 punti, a meno quattro dal terzo posto occupato proprio dal Nottingham Forest. Dietro ci sono Chelsea e Newcastle a 46 e a 44 punti. Il posto in Champions rischia di rimanere un miraggio.

Il City di Guardiola sconfitto dal Nottingham

Guardiola rischia di non entrare in Champions League. Contro il Forest, la squadra di Guardiola ha giocato un secondo tempo terribile. I cambi di Guardiola non sono riusciti a migliorare la situazione. Secondo il Telegraph, “il Forest passa in modo spettacolare in vantaggio a sette minuti dalla fine dei 90 minuti. Un bel passaggio di Morgan Gibbs-White a Callum Hudson-Odoi e un tiro vicino al palo. La parte curiosa è il City: così tanta possesso palla ma nessuna vera occasione e intensità per sopraffare il Forest“.

“Il Nottingham Forest ha battuto i campioni d’Inghilterra per la prima volta dal 1994 e sono sicuramente diretti verso la qualificazione in una coppa europea, probabilmente in Champions League“.

E ancora:

“Questi sono i giorni da incubo per il Manchester City, a cui un tempo il calcio totale di Pep Guardiola era immune ai contropiedi.

Per Guardiola, è stata un’ulteriore prova della vulnerabilità della sua squadra. Ci sono stati anni in cui il City ha spazzato via avversari come il Forest, squadre valide che volevano contrattaccare. Ma non più. Ma per il City il dolore continua. Ciò che è iniziato come la grande crisi invernale continua anche dopo una finestra di mercato di gennaio con massicci investimenti e fino al sole primaverile. Hanno fatto tutte le cose che di solito fanno bene, ma senza l’incisione che avevano una volta“.

Guardian rimane ottimista:

“Le speranze del City di un posto tra le prime quattro non sono certo spente da questa sconfitta, ma dovranno comunque combattere una battaglia”.

