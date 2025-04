Se Conte lascia Napoli per la Juventus, occhio ad Allegri che ha un ottimo rapporto con Manna (Il Giornale)

Le dritte di Schira. Conte è il grande sogno per il nuovo ciclo bianconero, tra i papabili al post-Tudor c’è anche Mancini amico di Chiellini

Se Conte lascia Napoli, occhio ad Allegri che ha un ottimo rapporto con Manna (Il Giornale)

Sul Giornale Nicolò Schira torna sul possibile valzer di panchine che comincerà non appena si chiuderà il campionato o comunque la lotta scudetto. Perché la pedina principale è Antonio Conte.

Dalle parti della Continassa, però, il grande sogno per la panchina si chiama Antonio Conte, anche se il Napoli appare propenso a fare muro per non perdere il proprio condottiero. Se l’allenatore salentino dovesse invece decidere di andarsene a fine stagione, occhio a un vecchio amico del ds Manna: quel Max Allegri con cui ha già lavorato e bene alla Juve. Una stima ricambiata che potrebbe portare a un nuovo inizio. L’allenatore livornese scalpita e ha voglia di tornare in pista: il suo nome è anche nella lista del Milan per il dopo Conceiçao, ma in via Aldo Rossi prima dovranno scegliere il nuovo ds. Solo dopo si concentreranno sulla questione panchina.

Per la Juventus c’è anche Roberto Mancini:

A proposito di legami calciatori-allenatori di vecchia data. Non va affatto trascurata la grande stima reciproca che lega Giorgio Chiellini a Roberto Mancini. Insieme hanno vinto l’Europeo quasi 4 anni fa e il dirigente livornese sarebbe uno degli sponsor di Mancio per la Juve, qualora Tudor non dovesse convincere nelle prossime settimane. Tra l’altro – non è un mistero – proprio Mancini sta da tempo strizzando l’occhio alla Vecchia Signora. Chissà se questo flirt a distanza possa sfociare in qualcosa di più concreto.

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica)

Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra.

