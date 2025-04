Vinciamo, non importa come. Vinciamo e aspettiamo quelli là. Conte cambia modulo e la sblocca. Uno a zero contro l’ultima in classifica, uno a zero con due tiri in porta

Da stasera aggiungete una striscia alla pastiera: sono le ali di Scott McTominay

Da stasera aggiungete una striscia alla pastiera: le ali di Scott, lo scozzese che ha mandato in fumo la commovente solidarietà lombarda.

Pronti via, sembra Fuorigrotta sulle curve. Noi guardiamo Rafa Marin e preghiamo, ma tutto sommato sembriamo intenti a sbloccarla subito.

Il Monza è in B da qualche mese e pure Castrovollari per poco non ci fa piangere. Fuori di un niente.

Collezioniamo calci d’angolo, arriviamo addirittura a disfarceme e pure Amir per poco non la sblocca. Fuori di un soffio.

Fine primo tempo

Sintesi: Spegnete i forni, che il Casatiello rischiamo di trasformarlo in una rivisitazione gourmet dal titolo “pane e veleno”

Ripresa

I cronisti di Dazn cominciano a fare il countdown, esaltano il tempo che scorre, la solidità del Monza, il nervosismo del Napoli. Insomma a riempire una brocca a cui serve aggiungere solo un… limone.

Al 68esimo il primo tiro in porta. Politano lanciato a rete, Turati si supera. Niente, non la sblocchiamo.

Jaaack, il pianista dei prati cambia la musica. Scott McTominay, il tufo che regge il muro del sogno, svetta e serve il conto al campionato.

Zero ad uno

Soffriamo perché altrimenti? Gli inganni della ciorta sono ad aspettarci proprio mentre credi di aver trovato la felicità.

Teniamo, calciamo via, regaliamo paure.

Vinciamo, non importa come. Vinciamo e aspettiamo quelli là. Conte cambia modulo e la sblocca.

Uno a zero contro l’ultima in classifica, uno a zero con due tiri in porta. Uno a zero, giocando una volta a settimana. Come è bello andare a prenderli giornata dopo giornata.

Come è bello riportarlo capovolto da queste parti…

