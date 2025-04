Conte non terrà la conferenza pre-Torino per rispetto dei funerali di Papa Francesco (KK Napoli)

Lo ha annunciato Valter De Maggio durante la trasmissione “Radio Goal”. Il Napoli giocherà domenica sera alle 20:45.

Nella trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha annunciato che Antonio Conte non terrà la conferenza pre-partita contro il Torino per rispetto dei funerali di Papa Francesco.

Il Napoli giocherà domenica sera alle 20:45 contro i granata.

C’è l’infortunio di Neres dietro lo sfogo di Conte

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive dell’infortunio di Neres e di quanto abbia influito sullo sfogo di Conte alla vigilia (ma anche nel post) di Monza-Napoli:

Ora è tutto chiaro, se ce ne fosse davvero bisogno. Per chi ancora non si spiega lo sfogo di Conte alla vigilia di Monza, c’è il comunicato apparso ieri sul sito della società a dare ulteriori risposte. «David Neres si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra». Tradotto: stop di almeno 20 giorni, stagione quasi finita per l’attaccante brasiliano e volata scudetto fortemente compromessa. Volendo immaginare un recupero miracoloso e veloce, Neres non rientrerà prima della penultima giornata, nella trasferta di Parma. Oppure contro il Cagliari, nell’ultima giornata. Quando chissà che clima ci sarà in città e al Maradona.

Le parole di Ugolini a Sky Sport:

«Lo spogliatoio ha dimostrato di essere impermeabile a queste dinamiche a questa polemica, in qualche modo a questo fattore di discontinuità tra il club e Conte. Lui ha espresso in maniera chiara pre e post il suo punto di vista, dichiarazioni per molti inopportune per tempistiche e modi. È evidente però che dalla cessione di Kvara le strade si sono separate, la programmazione non è stata più in sintonia come nella passata estate. C’è comunque la volontà da parte di Conte di fare chiarezza. De Laurentiis ha detto che se ne parlerà a fine stagione».

