Non rientrerà prima della penultima giornata. Tegola che ha colpito il tecnico che ha accusato i terreni di Castel Volturno

C’è l’infortunio di Neres dietro lo sfogo di Conte, almeno secondo la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive dell’infortunio di Neres e di quanto abbia influito sullo sfogo di Conte alla vigilia (ma anche nel post) di Monza-Napoli:

Ora è tutto chiaro, se ce ne fosse davvero bisogno. Per chi ancora non si spiega lo sfogo di Conte alla vigilia di Monza, c’è il comunicato apparso ieri sul sito della società a dare ulteriori risposte. «David Neres si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra». Tradotto: stop di almeno 20 giorni, stagione quasi finita per l’attaccante brasiliano e volata scudetto fortemente compromessa. Volendo immaginare un recupero miracoloso e veloce, Neres non rientrerà prima della penultima giornata, nella trasferta di Parma. Oppure contro il Cagliari, nell’ultima giornata. Quando chissà che clima ci sarà in città e al Maradona.

Conte sa esaltarsi come pochi quando c’è da andare oltre ogni avversità, ribaltare il pronostico, lottare e sudare. Però a tutto c’è un limite e questa ennesima tegola lo ha colpito fortemente, come si è capito poi. Tanto da rivelare che ci potrebbe essere anche un problema di fondo – nel vero senso della parola – per il suo Napoli. «Neres ha accusato un problema al soleo — ha rivelato poi nell’immediato post-partita di Monza —. Nell’ultimo periodo diversi infortuni stanno accadendo in quella zona: non so se sono i campi che andrebbero rifatti e invece sono ancora quelli di prima. Ne prendiamo atto. Magari se rifacessimo anche i campi, saremmo più contenti».

La Gazzetta dello Sport è in linea con Repubblica: Antonio Conte si è sfogato in conferenza stampa perché aveva appena saputo dell’infortunio di Neres (risentimento muscolare) che quindi non potrà giocare a Monza. Proprio il brasiliano che avrebbe dovuto sostituire Kvaratskhelia e che è reduce da un lungo stop per problemi di natura muscolare.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Chiaro che al primo ascolto possano sembrare parole stonate. Ma poi c’è sempre da contestualizzare il momento. Il luogo. E anche l’umore.

Uno sfogo. Quasi dal nulla. Perché Conte è così, non sa fingere. Perché la conferenza stampa è iniziata subito dopo l’allenamento che ha portato all’ennesima brutta notizia di questo 2025 non proprio in pace con la fortuna. David Neres si è fermato ancora. E Antonio che ha preparato per una settimana una partita in un modo, si trova senza il giocatore di maggior talento della squadra. Non a caso quello che virtualmente ha preso il posto di Kvara, citato nuovamente in pubblico dopo diverso tempo.

