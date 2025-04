Dalla cessione di Kvara le strade di Conte e De Laurentiis si sono separate, non c’è stata più in sintonia (Sky)

Lo spogliatoio ha dimostrato di essere impermeabile alla polemica, il post Monza e le dichiarazioni dei calciatori dimostrano che il è gruppo compatto

Su Sky Sport, Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, parla delle reazioni interne allo spogliatoio del Napoli dopo le dichiarazioni di Conte pre e post Monza. È evidente però, secondo il giornalista di Sky, che qualcosa si sia rotto tra il club e l’allenatore.

Lo spogliatoio ha dimostrato di essere impermeabile alla polemica per le parole di Conte

Le parole di Ugolini a Sky Sport:

«Occhi puntati su Buongiorno e Neres. Esami strumentali per il brasiliano questo pomeriggio. Si continua a lavorare sulla ripresa di Buongiorno, c’è una possibilità che torni disponibile domenica contro il Torino. Ovviamente valutazioni che si faranno giorno per giorno. Napoli è tornato primo in classifica appaiato all’Inter, un campionato apertissimo e sono concentrati sulla possibilità che il Napoli possa sfruttare il prossimo turno.

Le dichiarazioni di Conte? Lo spogliatoio ha dimostrato di essere impermeabile a queste dinamiche a questa polemica, in qualche modo a questo fattore di discontinuità tra il club e Conte. Lui ha espresso in maniera chiara pre e post il suo punto di vista, dichiarazioni per molti inopportune per tempistiche e modi. È evidente però che dalla cessione di Kvara le strade si sono separate, la programmazione non è stata più in sintonia come nella passata estate. C’è comunque la volontà da parte di Conte di fare chiarezza. De Laurentiis ha detto che se ne parlerà a fine stagione. Adesso sono tutti concentrati sulle prossime cinque partite. Le reazioni interno allo spogliatoio, la partita di Monza e le dichiarazioni post partita dei calciatori dimostrano un gruppo compatto».

ilnapolista © riproduzione riservata