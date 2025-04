Conte ha ragione, a Napoli diamo tutto per scontato, tutto ci è dovuto

L’anno scorso, di questi tempi, arrancavamo con Osimhen, Kvara, Zielinski e oggi siamo primi con Rafa Marin e Mazzocchi. Chi lo attacca, è un narcisista anti-Napoli

Ha ragione Conte, il suo post Monza è un capolavoro di comunicazione. A Napoli diamo tutto per scontato, tutto ci è dovuto. Che importa se l’anno scorso, di questi tempi, arrancavamo con Osimhen, Kvara, Zielinski e oggi siamo primi con Rafa Marin e Mazzocchi? Che importa se hai giocato senza il tuo migliore difensore per metà campionato, se hai perso il georgiano e hai lasciato la casella libera? Che importa? Dobbiamo vincere per partito preso. Ed invece c’è un lavoro alle spalle che solo un fuoriclasse della panchina poteva rendere vincente.

Una costante ricerca di soluzioni data dalla forza di riuscire a coinvolgere tutti. Da Scuffet a Ngonge. Con Juan Jesus che fa gli straordinari ed un centrocampista che ti diventa bomber decisivo. C’è Antonio Conte dietro tutto questo ed è giusto che lui pretenda che si sottolinei con tutto il carico di riconoscenza.

Una narrazione tossica che rasenta il ridicolo, dice bene Conte

A parte l’anno magico di Spalletti, difficilmente i campionati si vincono in carrozza, bisogna sudarseli a furia di uno a zero e due ad uno, non subendo gol, soffrendo a Milano come a Monza come a Venezia. Il Napoli di Bigon, con Maradona e Careca, con Alemao e Ferrara, riuscì a superare il Milan (che si sciolse a Verona) alla penultima curva. Questo campionato lo ricorda molto, ma ai tempi, il tifoso non si era imborghesito, gli bastava apprezzare il sogno di ripetersi e sapeva riconoscere la realtà. Qui, solo le curve lo dimostrano ogni domenica, solo il cuore del tifo mostra riconoscenza e trascina, la suburra social, amplificata dai talk televisivi, genera una narrazione tossica che rasenta il ridicolo.

Antonio Conte ha ragione, con il suo post Monza ha coperto la squadra, si parlerà del suo futuro, delle sue scelte, di De Laurentiis e poco di Napoli Torino. La squadra è isolata e concentrata sul sogno, reso possibile, dall’unico capace di realizzarlo.

Chi attacca Conte oggi è un narcisista anti-Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata