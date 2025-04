Conte chiede garanzie per il futuro, atteso vertice con De Laurentiis (Repubblica)

Domenica ha dovuto fare i miracoli, ma il mal di testa può essere l’eccezione, non la regola.

Le parole di Conte nel post partita di Napoli-Milan hanno lasciato molti dubbi sul futuro dell’allenatore. Il suo contratto con il Napoli fino al 2027 è un fatto, ma lo è anche la situazione della squadra che da tempo lotta con una rosa ridotta e domenica Conte ha dovuto fare i miracoli. Repubblica parla del futuro e della riunione in programma con il presidente De Laurentiis

“il Napoli s’è aggrappato al sogno, nonostante un organico non da scudetto. «Stiamo facendo miracoli». Conte nel finale col Milan si è aggrappato a Ngonge e Mazzocchi. Poi vittoria e Tachipirina lo hanno rasserenato. «L’anno scorso non ho allenato e studiato tanto, ampliando le mie conoscenze tattiche. Quello che ho affrontato in questa stagione non mi era mai accaduto, ho dei ragazzi super a aiutarmi». Ecco perché gli azzurri sono lassù, soffrendo. L’ex ct per ora lo accetta. «Siamo concentrati sul presente». Ma per il suo futuro il tecnico chiede garanzie. «Sono sempre stato un outsider, vorrei partire in pole». Per questo l’orizzonte sarà limitato fino al vertice con De Laurentiis. Il mal di testa può essere l’eccezione, non la regola”.

