Calabria salta Bologna-Napoli, resterà fuori circa 3 settimane

L’ex Milan si era fatto male nel match di Coppa Italia contro l’Empoli: gli esami hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra.

Davide Calabria resterà fuori per circa 3 settimane. L’ex Milan salterà, quindi, il match tra Napoli e Bologna di lunedì 7 aprile.

Calabria out 3 settimane per distorsione della caviglia

Il report medico del club rossoblù comunica:

Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa.

Come riportato nel corso della diretta di Mediaset, le prime impressioni non sono affatto positive, con il giocatore che avrebbe espresso grande preoccupazione per via di un possibile movimento innaturale del ginocchio. Il numero 14 rossoblù, dopo l’uscita dal campo, si è subito diretto negli spogliatoi.

Il Napoli ha invece recuperato McTominay

Francesco Modugno, inviato di Sky a Castel Volturno, ha anticipato alcuni temi della settimana del Napoli. La testa è già proiettata alla partita contro il Bologna. Conte potrebbe arrivarci avendo l’imbarazzo della scelta. La cosa certa è che il Napoli giocherà con il 4-3-3 e Conte dovrà probabilmente fare una rinuncia importante.

«La squadra ha conoscenze, principi, c’è la disponibilità dei calciatori, la capacità di interpretare diversi sistemi e di capire i momenti delle partite. C’è un Napoli che si ritrova quasi in maniera genetica nel 4-3-3, sistema che da anni caratterizza questa squadra. Conte ha virato proprio sul 4-3-3, inizialmente il progetto era un 3-4-2-1. Dopo la Juventus ha scelto il 4-3-3 con il quale il Napoli ha comandato il campionato, un Napoli più solido, più bello. Contro il Milan il 4-3-3 è stato un esigenza per il forfait di McTominay».

ilnapolista © riproduzione riservata