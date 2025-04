Anguissa può lasciare Napoli quest’estate, ma non a parametro zero (Moretto)

Sul canale Youtube di Fabrizio Romano: «Il Napoli in questi giorni ha attivato l’opzione di rinnovo fino al 2027, ma è probabile che il camerunense andrà via»

Durante il consueto recap sul mercato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato molto attivo sui social, Matteo Moretto (giornalista di Relevo e anch’egli esperto di mercato) ha parlato tra gli altri argomenti anche della permanenza di Anguissa al Napoli. Il calciatore camerunense parrebbe voler cercare altre sfide per motivi personali, allontanandosi dalla città e quindi dal club. Ciò nonostante, come ben spiegato da Moretto, non si tratterebbe di una cessione a parametro zero poiché il Napoli avrebbe attivato la clausola unilaterale di rinnovo.

Anguissa verso la cessione ma non a parametro zero (Moretto)

Di seguito quanto è possibile ascoltare dal video di Youtube:

“Anguissa può diventare un nome caldo per il mercato. Può lasciare Napoli nei prossimi mesi, anzi ha buone chance di andar via, per motivi personali, perché è alla ricerca di nuove sfide. Ma non lascerà il Napoli a parametro zero perché il club azzurro nel corso degli ultimi giorni ha attivato la clausola per il rinnovo automatico”.

Il Napoli quindi avrebbe attivato l’opzione che prolungherebbe il contratto del centrocampista – arrivato nel 2021 con Spalletti, esordendo in Napoli-Juventus – fino al 2027. Il contratto iniziale sarebbe scaduto infatti quest’estate, a giugno 2025.

