Infruttuosi i dialoghi per il rinnovo fino al 2029. Non c’è accordo sull’ingaggio. Potrebbe arrivare un’offerta dalla Premier

Anguissa può lasciare il Napoli in estate (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che il futuro di Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli.

Per quanto riguarda Frank Anguissa, invece, c’è ancora qualche dubbio. L’opzione biennale di rinnovo è stata già esercitata, quindi il centrocampista è legato al Napoli fino al 2027. Ma i dialoghi per un contratto nuovo fino al 2029 al momento non hanno portato ad alcuna novità nelle ultime settimane. Le parti si confrontano sull’ingaggio, ma non c’è ancora alcun accordo, anzi c’è distanza. Cosa accadrà? Se non si arriverà alla fumata bianca, non è escluso che Anguissa possa anche lasciare il Napoli in estate. L’eventuale presupposto è uno solo: il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse un’offerta davvero importante, accompagnata ovviamente dalla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza. I club di Premier League sono in agguato e il Napoli non si farà trovare impreparato in caso di partenza di Anguissa. Davide Frattesi, già cercato a gennaio, resta un’idea da poter sviluppare per dare nuova linfa alla mediana.

Se Anguissa non trovasse l’accordo sul rinnovo, il Napoli potrebbe andare su Frattesi (Di Marzio)

A Sky Sport Gianluca Di Marzio parla di quelle che potranno essere le prossime mosse (ossia le mosse estive) del calciomercato del Napoli. (Qui la situazione Osimhen)

«Servono due difensori in più. Uno più giovane, e il Napoli si è mosso anticipo bloccando Marinucci dell’Empoli, e un difensore più pronto come può essere Gatti. Poi un’alternativa giovane a Di Lorenzo. E, ancora, un erede di Kvara che non è poi arrivato a gennaio e sicuramente lì il Napoli lavorerà. Uno/due centrocampisti perché se Anguissa non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo, il rinnovo è automatico ma Anguissa vuole un adeguamento in più, poi non si capisce se a livello familiare vuole cambiare. Nel caso in cui Anguissa andasse via, il Napoli può andare su Frattesi che è un altro giocatore che aveva provato a prendere già a gennaio. Poi, davanti, un vice Lukaku, una punta di forza fisica e anche di talento come può essere Lucca. Meret rinnoverà il contratto, siamo ormai alle ultime pratiche per definire i dettagli del rinnovo di Meret. Non so se quello del Napoli sarà un mercato pazzesco ma certamente sarà un mercato importante».

