Anguissa lo stacanovista: ha deciso di allenarsi anche nel giorno di riposo del Napoli (Gazzetta)

Si è sottoposto a un po’ di terapia per tornare alla forma che aveva prima dell’infortunio al soleo.

Frank Zambo Anguissa ha deciso di rinunciare al giorno di riposo concesso ai calciatori del Napoli dopo il match contro il Milan.

Anguissa si è allenato anche nel giorno di riposo del Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Mentre i compagni se ne stanno meritatamente ad oziare, aspettando che si ricominci con il Bologna in testa, Anguissa se ne va a fare un giretto a Castel Volturno, per sottoporsi a qualche trattamento, per fare un po’ di terapia, per allenarsi e tornare ciò che è stato. E’ un campionato di otto partite, bisogna darci dentro, prendersi ciò che possibile e magari pure l’impossibile e Frank Anguissa, un’istituzione, non si risparmia: s’era fermato a Como, nella giornata in cui non avrebbe dovuto giocare per evitare cartellini gialli che gli negassero l’Inter e invece rimediò un problema al “maledetto” soleo. E’ andato in Nazionale ma per guardare, perché un affaticamento l’ha bloccato. E quando è rientrato a Castel Volturno, inaspettatamente ha scoperto domenica mattina che avrebbe dovuto giocare: fuori Scott McTominay, non ci sarebbero state altre soluzioni. Anguissa ha preferito rinunciare alla prima giornata di riposo, ha dato appuntamento a Nicola Zazzaro, uno dei fisioterapisti, e poi ha provveduto anche a raccontarlo alla gente via social.

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che il futuro di Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli.

L’opzione biennale di rinnovo è stata già esercitata, quindi il centrocampista è legato al Napoli fino al 2027. Ma i dialoghi per un contratto nuovo fino al 2029 al momento non hanno portato ad alcuna novità nelle ultime settimane. Le parti si confrontano sull’ingaggio, ma non c’è ancora alcun accordo, anzi c’è distanza. Cosa accadrà? Se non si arriverà alla fumata bianca, non è escluso che Anguissa possa anche lasciare il Napoli in estate. L’eventuale presupposto è uno solo: il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse un’offerta davvero importante, accompagnata ovviamente dalla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza. I club di Premier League sono in agguato e il Napoli non si farà trovare impreparato in caso di partenza di Anguissa. Davide Frattesi, già cercato a gennaio, resta un’idea da poter sviluppare per dare nuova linfa alla mediana.

