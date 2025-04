De Laurentiis non spera in passi falsi dell’Inter a Bologna: «Detesto chi gufa». Le frasi di Conte effettivamente gli creano problemi su un orizzonte più ampio

A Napoli un clima surreale visto che si sta giocando lo scudetto. Conte usa espressioni incontrollate (La Stampa)

La Stampa, con Stefano Scacchi, offre una sintesi precisa ed efficace dello scontro in atto nel Calcio Napoli.

Definisce McTominay il giocatore più decisivo della Serie A:

Il colpo dello scozzese, sul campo del Monza ultimissimo, avrebbe potuto produrre anche un altro effetto: arrotondare gli spigoli della polemica a distanza tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ma questo beneficio è stato cancellato dalla seconda portata di dichiarazioni destabilizzanti dell’allenatore dopo l’antipasto di venerdì.

Dopo la replica di De Laurentiis, con l’invito a riparlarne a fine stagione, scrive La Stampa:

Conte ha scelto di tirare dritto a fine partita.

Usa espressioni incontrollate: «Mi metto pressione. Ma voglio le armi per non essere massacrato l’anno prossimo. Devo proteggermi. Non voglio mettere lì il mio fondoschiena per essere abusato. Venerdì ho visto sciacallaggio e avvoltoi. Non mi è piaciuto».

Un clima surreale considerando che il Napoli, a cinque giornate dal termine, sta lottando per inseguire il quarto scudetto della sua storia.

De Laurentiis non vuole dare l’impressione di sperare in passi falsi dell’Inter a Bologna: «Detesto chi gufa». Le frasi di Conte gli creano problemi su un orizzonte più ampio.

McTominay eguaglia Hamsik alla sua prima stagione a Napoli con 9 gol

Con la rete contro il Monza, Scott McTominay eguaglia Marek Hamsik per numero di reti (9) alla sua prima stagione a Napoli in Serie A nel 2007-08.

Il centrocampista scozzese ha dato il vantaggio al Napoli in una partita complicata contro il Monza, già quasi retrocesso.

La Gazzetta ieri: McTominay può battere Hamsik

Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta dello Sport scrive:

L’impatto di Scott McTominay sulla Serie A è stato devastante: per fisicità, per resistenza, per capacità di inserimento. E quindi di fare gol: sono già 8 in questo campionato, buoni per aggiornare il personale libro dei record. È già a più uno rispetto all’ultima Premier con lo United. E mai aveva fatto meglio. Adesso, però, ha messo nel mirino uno dei giocatori più amati dell’era De Laurentiis: Marek Hamsik. Al suo primo anno in massima serie: 9 reti, tantissimi per un centrocampista al debutto, capace negli anni di spingersi pure a 12 centri. Scott adesso ha sei partite a disposizione per provare a superarlo.

Scott McTominay ha segnato otto gol in questa Serie A, superando il suo precedente record di marcature in un singolo torneo nei maggiori cinque tornei europei (sette nel 2023/24 con il Manchester United in Premier League) – cinque delle sue reti sono state sullo 0-0 ed è il centrocampista che in questa Serie A ha sbloccato più volte il risultato

