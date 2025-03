Vettel: «Hamilton è ancora competitivo, ha aspettative molto alte su di sé»

Alla Bbc: «Forse è vero che le pressioni in Ferrari sono diverse, ma lui si concentrerà sul far funzionare le cose»

Lo scorso weekend, in Cina, la Ferrari ha vissuto l’ennesima parentesi altalenante della sua storia recente. Reduce dalla bella vittoria con Lewis Hamilton nella Sprint Race del sabato, il team di Maranello è incappato in una domenica disastrosa, fatta di errori strategici ed una doppia squalifica dai caratteri davvero avvilenti (oltre che comici).

Come normale che sia, la delusione è tanta tra i milioni di tifosi del Cavallino Rampante. In molti – nonostante si siano corse soltanto due gare – sono addirittura già rassegnati ad un’altra stagione deludente. Ma sarà davvero un Mondiale avaro di soddisfazione per la Rossa? Non secondo un personaggio che a Maranello un po’ ci ha bazzicato, e non per chiedere autografi: ci riferiamo a Sebastian Vettel. Il tedesco, intervistato dalla Bbc, si è infatti detto parecchio ottimista riguardo il prossimo futuro della sua ex scuderia.

Vettel crede in Hamilton e nella Ferrari

«Forse è vero che le pressioni in Ferrari sono diverse, ma credo che Lewis sia ancora competitivo e che abbia aspettative molto alte su di sé. Quindi penso che non si concentri tanto sul rumore che c’è in giro, più che altro cerca di far funzionare le cose», ha esordito il quattro volte campione del mondo. «Vediamo come se la caverà Lewis, ho le dita incrociate affinché vinca il campionato. Anche Charles è veloce, lo so avendo corso con lui. Penso quindi che sia una formazione forte e che alla fine ci vogliano molte cose per lottare per il campionato nelle ultime gare. Sarà una lotta serrata, ma di sicuro non escludo nessuno», ha aggiunto.

«Ho corso contro Hamilton per molto tempo, andiamo molto d’accordo e al momento è di gran lunga il pilota più schietto sulla griglia», ha continuato Vettel. Poi ha concluso sottolineando: «Non c’è bisogno che ripeta le sue capacità in pista, credo che i numeri parlino da soli. Ma è bello vedere che è ancora sulla griglia di partenza, che ha ancora questa influenza e la usa in modo positivo».

