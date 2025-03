Non si capisce se a livello familiare Anguissa vuole cambiare. Arriveranno due difensori, l’erede di Kvara, un vice Lukaku. Pronto il rinnovo di Meret

Se Anguissa non trovasse l’accordo sul rinnovo, il Napoli potrebbe andare su Frattesi (Di Marzio)

A Sky Sport Gianluca Di Marzio parla di quelle che potranno essere le prossime mosse (ossia le mosse estive) del calciomercato del Napoli. (Qui la situazione Osimhen)

«Servono due difensori in più. Uno più giovane, e il Napoli si è mosso anticipo bloccando Marinucci dell’Empoli, e un difensore più pronto come può essere Gatti. Poi un’alternativa giovane a Di Lorenzo. E, ancora, un erede di Kvara che non è poi arrivato a gennaio e sicuramente lì il Napoli lavorerà. Uno/due centrocampisti perché se Anguissa non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo, il rinnovo è automatico ma Anguissa vuole un adeguamento in più, poi non si capisce se a livello familiare vuole cambiare. Nel caso in cui Anguissa andasse via, il Napoli può andare su Frattesi che è un altro giocatore che aveva provato a prendere già a gennaio. Poi, davanti, un vice Lukaku, una punta di forza fisica e anche di talento come può essere Lucca. Meret rinnoverà il contratto, siamo ormai alle ultime pratiche per definire i dettagli del rinnovo di Meret. Non so se quello del Napoli sarà un mercato pazzesco ma certamente sarà un mercato importante».

Anguissa, il prolungamento arriva con la Pec (rieccola). Un nuovo accordo dipende da Frank (Gazzetta)

A volte ritornano. Riecco la famigerata Pec, quella che ratificò la rottura tra Spalletti e il Napoli. Rottura che era nelle cose, ovviamente. Quello fu solo il timbro su un rapporto ai minimi termini.

Adesso con una Pec il Napoli allunga il contratto di Anguissa fino al 2027, per un nuovo contratto bisognerà capire cosa vorrà fare il centrocampista.

Non servono appuntamenti. Basterà una pec a certificare un prolungamento di contratto più scontato che mai. Entro fine mese il Napoli eserciterà l’opzione a suo favore per rinnovare l’accordo con Frank Zambo Anguissa per altre due stagioni e quindi portare l’attuale – che ha scadenza a giugno – fino al 2027, evitando così di perdere a zero uno dei leader della squadra di Conte. Poi si aprirà un’altra partita, per capire se ci sarà la volontà comune di andare avanti insieme.

Manna e il Napoli, scrive la Gazzetta, vorrebbero un nuovo contratto fino al 2029 (o 2030), “con ingaggio ovviamente da top”.

Ma l’ingaggio da top del Napoli non sempre combacia con l’ingaggio da top di altri club.

Ma i lavori per un rinnovo a lungo termine sono al momento in stand by: Anguissa e il suo entourage hanno ascoltato la proposta del Napoli e si sono presi del tempo per valutarla attentamente. Un nuovo rinnovo sarebbe una specie di contratto a vita, visto che a novembre il camerunese compirà 30 anni. E allora meglio ragionarci con calma e magari sondare anche il mercato e le possibili alternative, per un ultimo contratto da top player, chissà, una big d’Europa.

