Anguissa, si lavora al rinnovo: in estate è stata rifiutata un’offerta di 15 milioni del Monaco (Sky)

Anguissa è al centro del progetto di Conte, la trattativa per il rinnovo (al 2030, come Olivera) prosegue. Per portarlo via servono 30 milioni di euro

Argomento del giorno è il possibile addio a giugno di Frank Anguissa, assoluto protagonista (quest’anno anche in fase realizzativa con 5 reti) del Napoli di Conte formato 2025. Già il direttore sportivo Manna a più riprese a Dazn aveva parlato di una trattativa intavolata per il suo rinnovo ed oggi, la redazione di Sky Sport e nello specifico Francesco Modugno, hanno chiarito che effettivamente questa trattativa non si è mai interrotta. I tifosi del Napoli sanno bene che ciò non è garanzia di rinnovo effettivo (vedere Kvara ndr), ma sicuramente De Laurentiis non lascerà partire così facilmente il centrocampista, considerato da Conte centrale nel progetto tecnico.

Anguissa, rifiutata un’offerta in estate da 15 milioni (Sky)

Come riportato da Sky Sport, parrebbe che in estate al Napoli sia pervenuta un’offerta pari a 15 milioni di euro dal Monaco, club di Ligue 1 dove già il giocatore ha militato (con Garcia come allenatore, al Marsiglia e giungendo pure in finale di Europa League). Francesco Modugno ha così descritto la situazione in diretta a Sky Sport 24:

«L’offerta del Monaco è stata di certo ritenuta lusinghiera ma non soddisfacente per il Napoli, che lo valuta almeno il doppio. Per quanto riguarda il rinnovo, si lavora ad un ritocco importante. Mentre nell’estate scorsa Conte lo ha ritenuto incedibile»

Sul rinnovo, qui ricordiamo le parole di Manna succitate:

«Con Meret stiamo parlando, Anguissa è una situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta. Stiamo lavorando al futuro».

