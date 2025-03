Politano torna in Nazionale, tra i convocati di Spalletti anche Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori

Per i quarti di Nations League contro la Germania (20 e 23 marzo). C’è anche Comuzzo oltre a Tonali, Casadei, Lucca, Maldini

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le partite contro la Germania di Nagelsmann. Ritorna nell’Italia di Spalletti anche Politano, l’esterno del Napoli che nelle ultime uscire era rimasto a casa. Da Napoli arrivano anche Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori.

Oltre ai soliti noti come Barella, Tonali, Kean, Retegui Bastoni, Spalletti ha chiamato anche Casadei. Il centrocampista del Torino è la novità di questo giro di convocazioni. L’altra novità e Ruggeri, esterno dell’Atalanta. Assente poi Dimarco, ancora alle prese con il recupero da un infortunio.

Di seguito la lista completa dei convocati. L’Italia sfiderà la Germania prima a San Siro giovedì 20 marzo alle 20:45. Il ritorno de quarti di Nations League domenica 23 marzo.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹 📋💙 La lista dei 25 convocati del Ct Luciano Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania 🙌🏻 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/s1O2jj5I1H — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 14, 2025

Ieri sera il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è stato ospite del programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio su Nove.

Spalletti ha parlato dei prossimi impegni dell’Italia contro la Germania in Nations League:

«Sogno una partita a carte su un aereo con il Presidente della Repubblica, con quel ‘soprammobile’ lì. Sarebbe una cosa memorabile, imparerei pure a fumare la pipa se ci fosse tutto quel contesto. Siamo ripartiti dai giovani perché pensiamo che abbiano energia e novità da farci vedere, e che ci proiettano nel futuro. I giovani tirano sempre fuori cose nuove, ma è chiaro che poi bisogna per forza assumersi delle responsabilità importanti, che a volte ti schiacciano. Ma è proprio dalla ‘pesantezza’ che poi vediamo che persone siamo».

Ha aggiunto:

«Italia-Germania è la partita che ogni allenatore vuole giocare, è come da calciatore di Inter e Milan non giocare il derby. Sono poco preoccupato perché cerco sempre di trasmettere ai calciatori di mettere tutto sul piatto della bilancia, l’emozione c’è ma il pericolo e la paura sono diverse. Siamo in un bel momento, abbiamo ritrovato attaccanti forti come Retegui e Kean che stanno facendo valere».

Poi, un pensiero rivolto al Napoli, con cui Spalletti ha vinto lo scudetto nell’annata 2022-23:

«Napoli è la mia ultima esperienza nei club, non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia».

