Spalletti: «Napoli è la mia ultima esperienza nei club, non avrei potuto allenare un’altra squadra italiana»

A “Che Tempo Che Fa”: «Sogno una partita a carte su un aereo con il Presidente della Repubblica, imparerei pure a fumare la pipa. L’Italia è in un bel momento, sono poco preoccupato per i match contro la Germania».

Ieri sera il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è stato ospite del programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio su Nove.

Spalletti: «Napoli è la mia ultima esperienza nei club»

Spalletti ha parlato dei prossimi impegni dell’Italia contro la Germania in Nations League:

«Sogno una partita a carte su un aereo con il Presidente della Repubblica, con quel ‘soprammobile’ lì. Sarebbe una cosa memorabile, imparerei pure a fumare la pipa se ci fosse tutto quel contesto. Siamo ripartiti dai giovani perché pensiamo che abbiano energia e novità da farci vedere, e che ci proiettano nel futuro. I giovani tirano sempre fuori cose nuove, ma è chiaro che poi bisogna per forza assumersi delle responsabilità importanti, che a volte ti schiacciano. Ma è proprio dalla ‘pesantezza’ che poi vediamo che persone siamo».

Ha aggiunto:

«Italia-Germania è la partita che ogni allenatore vuole giocare, è come da calciatore di Inter e Milan non giocare il derby. Sono poco preoccupato perché cerco sempre di trasmettere ai calciatori di mettere tutto sul piatto della bilancia, l’emozione c’è ma il pericolo e la paura sono diverse. Siamo in un bel momento, abbiamo ritrovato attaccanti forti come Retegui e Kean che stanno facendo valere».

Poi, un pensiero rivolto al Napoli, con cui Spalletti ha vinto lo scudetto nell’annata 2022-23:

«Napoli è la mia ultima esperienza nei club, non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia».

ilnapolista © riproduzione riservata