Parigi, per i tifosi del Liverpool, rievoca la terribile esperienza della finale di Champions del 2022

The Athletic ripercorre quei momenti allo Stade de France. «Famiglie con bambini e colpite da gas lacrimogeni». La Uefa deve ancora risarcire ii tifosi che soffrono di traumi fisici e mentali

I tifosi del Liverpool sono già stati a Parigi nel recente passato, in occasione del giorno della finale della Champions League del 2022, poi persa contro il Real Madrid. Allora le polemiche furono molteplici, soprattutto per la gestione dell’ordine pubblico.

Phil Blundell e alcuni amici sostenitori erano in un bar di Parigi quel giorno. «Ho trovato i gendarmi inutilmente aggressivi, privi di capacità relazionali, incapaci di fare qualsiasi cosa che non fosse solo casuale nel migliore dei casi e pericolosa nel peggiore», racconta a The Athletic.

“Tifosi con attacchi di panico. Temporaneamente, gli organizzatori hanno rinunciato ai controlli, ma quella decisione ha spostato i problemi più vicino allo stadio. Bande di borseggiatori stavano operando nel sottopassaggio. Senza controllo e ora fuori dai cancelli, sono stati affrontati dalla polizia francese, che ha agito in modo indiscriminato. Famiglie con bambini sono state manganellate e colpite da gas lacrimogeni, mentre altri sono stati attaccati dalla gente del posto; in seguito, alcuni hanno riportato ferite che hanno cambiato la loro vita“.

Stasera, il Liverpool torna a Parigi per la prima volta da quel giorno del 2022. “È la stessa competizione e la stessa forza di polizia locale, che è stata ritenuta «inadempiente al suo dovere di proteggere le persone» da un rapporto indipendente l’anno scorso, ma le circostanze sono molto diverse“.

Questa volta si giocherà allo stadio Parc des Princes del Psg, nella parte occidentale della città. “Si stima che circa 60.000 tifosi del Liverpool abbiano viaggiato nella capitale francese per la finale tre anni fa; per questa partita degli ottavi di finale, al club sono stati assegnati solo 2.000 posti“.

Tifosi del Liverpool soffrono di traumi fisici e mentali per la finale di Champions del 2022

Un altro tifoso del Liverpool, Danny Smith, è andata molto peggio. Quella sera a Parigi ha rievocato la tragedia di Hillsborough, dove 97 tifosi del Liverpool sono stati uccisi illegalmente a causa delle carenze organizzative delle autorità. A Parigi “è stato assalito da una gang, che gli ha fracassato il ginocchio con un martello e gli ha frugato nelle tasche prima di rubare i suoi averi davanti alla polizia che stava a guardare. Voleva riportare il figlio nel Merseyside in sicurezza, quindi anziché cercare cure mediche urgenti per la gamba fratturata, intraprese il viaggio in treno fino a Nantes“.

Le radiografie gli hanno poi rivelato che aveva subito tre fratture alla parte superiore della tibia. I chirurghi dovettero ricostruirgli il ginocchio, lo hanno paragonato a una “scatola di Lego perché i pezzi erano ovunque“.

“Deve ancora ricevere un risarcimento e un accordo con la Uefa che coinvolge migliaia di tifosi che soffrono di traumi fisici e mentali è in corso. Smith è grato per l’aiuto ricevuto dal club che tifa. Il Liverpool ha pagato per le sue cure. Ma l’idea di tornare a Parigi per la partita di stasera è impensabile“.

Peter Scarfe, presidente dell’Hsa (Hillsborough Survivors Support Alliance), afferma che l’organizzazione è a conoscenza di cinque suicidi da Parigi. «Non tutti sono andati allo Stade de France, per alcuni anche solo guardare la tv è stato abbastanza straziante. Ha riportato alla mente molti ricordi difficili».

