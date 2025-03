L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida esterna persa 2-1 sul campo del Napoli

Le parole di Palladino

La Fiorentina deve ripartire dall’approccio nel secondo tempo?

«Assolutamente, ma non solo nel secondo. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte, nel suo stadio e con il suo pubblico. Costruita per vincere lo scudetto, ha grandi individualità. Noi siamo venuti qui con coraggio, la squadra mi è piaciuta tantissimo. Nel primo tempo siamo andati sotto, ma eravamo dentro la gara e poi nel secondo abbiamo avuto coraggio e qualità di gioco. Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo questi e dobbiamo ripartire. Stiamo crescendo e giovedì abbiamo una finale che ci deve dare entusiasmo».

Fagioli in crescita.

«Fagioli sta crescendo di settimana in settimana, sono felice perché per me è un campione. Vede calcio e ci sta facendo alzare il livello della squadra. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, provando a prendere uomo a uomo il Napoli a tutto campo. Dopo una sconfitta a me non piace essere positivo, ma oggi non posso dire nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto».

Quanto vi è mancato Gudmundsson?

«Ci è mancato tanto, ci dà imprevedibilità e gol. Lo stiamo recuperando, oggi ha fatto una grandissima partita e siamo felici di ritrovarlo. Dobbiamo recuperare anche Folorunsho, Colpani e Adli, ho bisogno di tutti. Vogliamo chiudere questo campionato in crescendo».

Le condizioni di Comuzzo e Ranieri e la difficoltà nel togliere la palla a Lukaku?

«La palla su Lukaku la conosciamo bene, oggi era in grandissima forma ma Marì l’ha tenuto bene. Nessun infortunio: Comuzzo ha chiuso con i crampi e Ranieri ha giocato tantissimo. L’ho voluto far rifiatare perché giovedì abbiamo una finale e vogliamo passare il turno».