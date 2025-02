Osimhen sul suo futuro: «Non so cosa accadrà in estate, vivo il momento e amo questi tifosi»

«Fatemi essere onesto onesto. Al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato che sarei venuto a giocare al Galatasaray e molti pensavano che sarei andato via a gennaio. Per quanto mi riguarda, io vivo al momento. Non so cosa accadrà in estate, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza qui».

Secondo quanto riportano invece i giornalisti nigeriani di BusinessDay, il calciatore avrebbe trovato già la sua nuova destinazione, alla fine della stagione, con molta probabilità si trasferirà nel campionato dei suoi sogni, al Manchester United.