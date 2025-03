Sono vincolati solo alle norme del diritto civile. Chi licenzia paga fino a scadenza contratto, chi si dimette se ne va quando vuole, curando etica e preavviso

Nel contratto tra Conte e il Napoli non ci sono clausole né penali (Corbo)

Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli a proposito del contratto che lega Antonio Conte al Napoli.

Nessuna clausola è sancita nel contratto triennale che lega il Napoli e Conte, scadenza 30 giugno 2027. Non c’è quindi il rischio che si ripeta lo strazio delle penali. Gli otto milioni che il Chelsea in qualche modo pagò per Sarri e quella scrittura privata di 3 firmata da Spalletti sono ormai spiacevole letteratura di calcio contemporaneo.

Conclusione: De Laurentiis e Conte sono vincolati solo alle norme del diritto civile. Chi licenzia paga fino alla scadenza del contratto, chi si dimette se ne va quando vuole, curando etica e preavviso.

Conte: «Il sondaggio di Tuttosport? Non ho nulla da dire, ne prendo atto. Sono giochi mediatici»

Antonio Conte interviene in conferenza stampa in presentazione di Venezia-Napoli a partire dalle 14:30 a Castel Volturno.

Il tecnico del Napoli dovrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione, rispondendo come di consueto alle domande della stampa. Come riportato da Sky Sport, dovrebbe ancora non essere della partita David Neres, che il tecnico vuole reinserire solo quando sarà al 100%.

Alla domanda sul sondaggio di Tuttosport (il 54% degli juventini vuole lui come prossimo allenatore dei bianconeri), risponde dicendo che non ha nulla da dire, che sono giochi mediatici. Ma non dice che resterà a Napoli.

Su Tuttosport i tifosi della Juventus preferirebbero avere Conte:

«Non devo rispondere a niente e a nessuno. Sono giochi mediatici ed in Italia è un’arte. Qualsiasi risposta io dessi creerei qualche cosa, quindi non ho niente da dire. Ne prendo atto»

