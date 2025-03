Su circa ottomila votanti, il 54,8% lo rivorrebbe alla Juve: nessuno come lui ha l’abilità di tirare fuori il meglio da un gruppo in crisi.

I tifosi della Juventus vogliono Conte, straccia Gasperini e Mancini nel sondaggio lanciato da Tuttosport

Tuttosport ha deciso di fare un sondaggio tra i tifosi della Juventus, chiedendo loro quale allenatore vorrebbero per la prossima stagione al posto di Thiago Motta, che ha deluso. Più del 50% (54,8%) ha risposto positivamente per un ritorno di Antonio Conte, attualmente sulla panchina del Napoli.

Il 24,9% ha invece optato per Gian Piero Gasperini, in uscita dall’Atalanta a fine stagione. Roberto Mancini ha ottenuto il 10,2%. C’è chi invece darebbe una seconda opportunità all’ex tecnico del Bologna (7,5%) e chi punterebbe sul ritorno in Italia di Stefano Pioli (2,6%).

Conte sarebbe un porto sicuro per la Juventus

Il quotidiano scrive:

Un porto sicuro: è questo ciò che cerca il popolo juventino dopo un’altra stagione amara. Ma non è solo una questione di “zero titoli”: a preoccupare è il senso di incertezza, precarietà, continua rincorsa a un progetto che non decolla. Ecco allora che i tifosi replicano alla confusione degli ultimi anni cercando un ritorno confortante, che arriva da un passato vincente. Questo è ciò che emerge analizzando i dati della votazione lanciata sul sito ufficiale per provare a rispondere alla domanda: chi sulla panchina bianconera per il prossimo futuro? La vittoria di Antonio Conte è talmente schiacciante che, si fosse trattato di una votazione politica, non ci sarebbe stato bisogno di andare al ballottaggio.

Gli oltre ottomila voti arrivati sono uno spaccato di sentimento popolare che riflette il pensiero di chi, più di chiunque, ha a cuore il bene della Juventus. Che la scelta ricada su Conte non è sorprendente: è sempre stato l’uomo giusto quando si riparte da zero o quasi, con grandi ambizioni da risollevare. Di certo, ciò che sta facendo a Napoli è l’ennesima certificazione di una lunga e vincente carriera, dell’abilità di tirare fuori il meglio da un gruppo da rigenerare dopo un’annata difficile. Oltre il 54% dei votanti, se non è un plebiscito, poco ci manca.

ilnapolista © riproduzione riservata